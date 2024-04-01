15 yaşındaki zihinsel engelli kıza tecavüz iddiasıyla tutuklanan Bülent Ecevit Atasever beraat etti!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta arkadaşının 15 yaşındaki zihinsel engelli kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Bülent Ecevit Atasever 35 ay sonra beraat etti.

Sanık hakkındaki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde açıklandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Barkın açıkladı. Barkın, mahkeme aşamasında tanık olarak dinlenen psikiyatri ve psikologların 15 yaşındaki kızın 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olduğunu söylediğini aktardı. Yargıç, mahkemede dinlenen 15 yaşındaki kızın sanığın araçta ve evde kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini anlattığını söyledi. Yargıç, doktor kontrolünden geçirilen kız çocuğunun geçmişten kalan bir cinsel deneyim yaşadığının ancak yeni bir bulguya rastlanmadığının belirlendiğini açıkladı. Yargıç, olayla ilgili kız çocuğunun annesi, üvey babası ve 2tanığın ifade verdiğini ancak müşteki dahil tüm ifadelerde hem bireysel hem de kendi aralarında çelişkiler olduğunu belirtti. Yargıç, tecavüz iddiasının gerçekleştiği öne sürülen araç ve evdeki yatak çarşafının emare alınmadığını, bu husus sorulduğunda polisin inceleme yaptıklarını, bir bulguya rastlamadıkları için emare almadıklarını söylediklerini, ancak bu durumun tahkikat eksikliği olduğunu vurguladı. Yargıç, gerek tanık ifadelerinin çelişkili olması, gerek kız çocuğunun ifadesinde teyit edilemeyen ve doğru çıkmayan hususlar olması gerekse tecavüzle ilgili DNA, Swap ve doktor raporu bulunmamasından dolayı savcılığın tecavüz iddiasını makul şüpheden ari ıspat edemediğine vurgu yaparak, sanığı aleyhine getirilen 4 davadan beraat ettirdiklerini açıkladı.