Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Akrabasının 14 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen S.K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 2018- 2023 tarihleri arasında Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel tacizi ile methaldar olduğunu söyledi. Polis memuru, 2 Mart tarihinde Girne Adli Şube’ye şikayette bulunan 14 yaşındaki kız çocuğunun akrabası olan zanlının cinsel tacizine uğradığını belirterek, şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, kız çocuğunun şikayetinde zanlının 2018 yılından beri kendisine erkeklik cinsel organını gösterdiğini söylediğini aktardı. Polis, kız çocuğunun 2023 yılı Mart ayında zanlıyı cinsel organını gösterirken kayda aldığını belirti. Polis, söz konusu görüntülerin incelendiğini, iddia edilen suçla ilgili olgular olduğunu kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Zanlının avukatları ise tutuksuz yargı talebinde bulunurken, söz konusu görüntülerin şikayetçi tarafından internet ortamında yayıldığını, bu yönde soruşturma başlatılmasını talep etti.

İddia makamı, cinsel taciz suçunun 2 yıla kadar hapis öngördüğünü ifade ederek, ,65 yaşında ve KKTC vatandaşı olan zanlının, yargılamandan kaçacağına dair somut bir tespit olmadığı için tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.