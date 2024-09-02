14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali sona erdi.

TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkıları ile organize edilen etkinliğin finali, dün akşam Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda gerçekleştirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, gecede Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen konuk ekipler ile TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri dans gösterileri sundu.

Festivalin kapanışında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 5 gece boyunca Lefkoşa’nın harika performanslara ev sahipliği yaptığını ve farklı kültürlerle bir arada yaşamanın mümkün olduğunun anlatıldığını söyledi.

Harmancı, “1 Eylül Barış Günü’nde barışın ne demek olduğunu sorduklarında bu akşam bu sahneyi göstermek yeterli olacak” dedi.

Harmancı, “Farklılıkları kabul ederek, tıpkı buradaki gençler gibi harmoni ve ahenk içinde bir arada olarak, kültürlerini tanıyarak, bilerek, anlayarak barışa ulaşacağız” diye konuştu.