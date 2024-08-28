Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde organize edilen 4. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali dün akşam Dernekler Sokağı’nda düzenlenen Kıbrıs Gecesi etkinliği ile başladı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı’nı temsilen etkinlikte hazır bulunan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’nun açış konuşması ile başlayan etkinlikte CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman ile Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ile halk dansları dernek başkanları da hazır bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri işbirliğinde organize edilen 4. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde düzenleniyor. Kızılbaş Parkı’nda Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda 1 Eylül’e kadar devam edecek festivale altı ülkeden dans ekipleri de katılacak.

Festival süresince misafir ülkeler Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri ile festivali organize eden TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri performanslarını sergileyecekler.