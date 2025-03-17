Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliğinde düzenlenen 14. Uluslararası Karikatür Yarışması'na 15 Mayıs'a kadar başvuru kabul edileceği açıklandı.

24. Uluslararası Zeytin Festivali Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında düzenlenen yarışma 18 yaş üstü amatör veya profesyonel dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açık.

Yarışmaya gönderilecek eserlerin karikatür tarzında olması gerekiyor. Resim, fotoğraf veya illüstrasyon tarzındaki eserlerin ise kabul edilmeyecek.

Zeytin ağacını korumak ve zeytin ürünlerini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen yarışma konularının “zeytin, zeytin ve zaman, zeytin ve tarih, zeytin ve mitoloji, zeytin ve teknoloji, zeytin ve Kıbrıs, zeytin ve hayat, zeytin ve barış, zeytin ve savaş, zeytin ve sağlık, zeytin ve kadın, zeytin ve adam, zeytin ve çocuk, zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı karikatürler, zeytin yağı, zeytin dalı, zeytin ağacı, zeytinin yararları, zeytin ve yağ değirmenleri vd.” olduğu belirtildi.

-Son başvuru: 15 Mayıs 2025

Eserlerin en geç 15 Mayıs 2025 tarihine kadar Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’ne posta yoluyla gönderilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, elden teslim edilenlerin kabul edilmeyeceği de vurgulandı.

Farklı ödüllerin verileceği yarışma hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin www.zeytinkarikaturleri.com linkinden bilgi alabilecekleri belirtildi.