01.08.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden A.E.A.(E-25)’nın, tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği 941341 seri numaralı, 13 adet 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1300 Euro sahte parayı, Türk Lirasına çevirmek maksadıyla veznede görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.