Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

13 yaşındaki akrabası olan kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Cenk Çakmak hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 5 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, olayın 30 Haziran 2018 tarihinde meydana geldiği belirtildi. Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanığın, akrabası olan 13 yaşındaki kızı Boğazköy’deki evine bırakmak için Lefkoşa’dan aldığını, yolda giderken araçta kız çocuğunun bacaklarını okşadığını, hoşuna gidip gitmediğini sorduğunu söyledi. Yargıç, sanığın kız çocuğunu saat 19.30 sıralarında eve bırakırken, “Neler hissetin, bana mesaj at” dediğini aktardı.

Kız çocuğunun eve girer girmek babasını aradığını kaydeden yargıç, olayın daha sonra anneye aktartıldığını belirtti. Yargıç, tutuklanan sanığın suçlamaları kabul etmediğini ancak davayla ilgili incelenen tüm kanıtların ve mahkemeye sunulan tüm olguların titizlikle incelendiğini ve sanığın yargılandığı suçları işlediğine kanaat getirip, mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, tüm olgulara değindikten sonra sanığı 5 buçuk yıl hapse mahkum ettiklerini söyledi.