Serbest Kürsü / Levent Özadam
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı…
Ama geçen haftalarda bir takım görevden almalar yaşandı!
Bir tanesi Güzelyurt’ta bulunan OKAL KOOP LTD. idi…
Müdürü ve yönetimi aynı zamanda çalışanlardan birisi Kooperatif Şirketler Mukayyitliği tarafından görevlerinden alındı ve haklarında soruşturma başlatıldı!
Gerekçe burada yaşanan bir takım yolsuzluk iddialarıydı…
Rakam da dudak uçuklatan cinsten!
Tam 13 Milyon Türk Lirası…
Toplamda bu kadar ciddi büyüklükteki bir para yasalara ve tüzüklere uyulmadan dağıtılmış!
Bazı siyasilerin ve yakınlarını da isimleri geçiyor…
Birincisi bu konuda niye resmi bir açıklama yapılmıyor!
İkincisi şimdiye kadar verilen usulsüz krediler niye denetlenmemiş?
Çok daha önemlisi iddia edilen yolsuzluk olayı bir takım siyasiler tarafından kapatılmak mı isteniyor?
Bu sadece hükümetin sorumluluğu değildir…
Muhalefet de bu ülkenin muhalefeti olduğu için eminiz ki bu olayın farkındadır!
Hükümetten bazıları eğer bu olayın kapatılması için uğraş veriyorsa, bundan sonra muhalefete büyük sorumluluklar düşer…
Yok onlara da dokunuyorsa artık suskunluk bunun için ise söyleyecek bir söz bile bulamıyoruz!
Rakam değil 13 Milyon birkaç bin lira olsa bile yolsuzluğun peşine düşülmeli ve söz konusu kişiler deşifre edilmelidir…
Onun içindir, bu kadar paranın bir şekilde heba edilmesinin peşine düşecek siyasi bedeli ne olursa olsun perde gerisin aralayacak bir babayiğit aramak hem bizim hem de vatandaşın hakkıdır!
…
Devletten alacağı olanlara son aylarda resmen işkence çektiriliyor…
Bir çok işletme uzun bir süredir devlete iş yapmayacaklarını söyleyip bu konuda yemin etseler bile sonuçta devletin özel sektöre iş vermesini de azımsamamak gerekiyor!
Devlet iş veriyor ama ödemelere gelince belki de maddi olanaksızlıklar nedeniyle ödemeleri sürüncemede bırakıyor ama olan da iş insanlarına oluyor…
Buna bir de dövizin sürekli tırmanışta olmasını göz önünde bulundurursak artık iş dünyasının devlete yaptığı işlerde para kazanması olanaksız gibi!
Ama iş özel sektörün devlete olan yükümlülüklerini yerine getirmesine gelince bu konuda bir rahatlatma yok…
İnsanlar borçlarını ödeyemiyor!
Faiz altında eziliyorlar…
Haliyle bundan işletmelere malzeme veren başka özel işletmeler de olumsuz etkileniyor!
Birileri çıkıp artık bu işkenceye son verip çözüm üretmeli…
Yok, batsınlar bitsinler diye bir düşünce varsa da açık seçik söylesinler!
Bugün git yarın gel diyenler kendi insanının güzünün içine bakarak aslında çaresizliklerini de ortaya koyuyorlar…
…
Ülke olarak memur devlete olduğumuz için devletin yöneticileri özel sektöre karşı cimri bir politika uyguluyorlar ama konu devlet çalışanlarının ek mesaileri olunca bir yerlerden bulup buluşturuyorlar…
Bu ülkenin en büyük sorunlarının başında çalışanlara her yıl ödenen 200 Milyon TL’dir!
Sözümüz çalışanlara değildir elbet…
Devlet çalıştırıyorsa bedelini de ödeyecek!
Ama işte gelin görün ki gelen hükümetler de giden hükümetler de bu konuda ciddi bir çalışma yapamıyorlar…
Tabi ki siyasi rant meselesidir bu!
Oysa bu kadar büyük para ile hem daha çok istihdam yapılır ülke gençleri geleceklerini kendi ülkelerinde görürler…
Devlete olan inançlarının artması da başka önemli bir mesele!
…
MESAJ KUTUSU
Sayın Olgun AMCAOĞLU, dün sabahın erken saatlerinden itibaren öğrencilerin PCR testlerinin yapıldığı TMK’da resmen izdiham yaşandı, veliler ateş püskürdü. Eğer denetim olmazsa vakaları değil azaltmak sadece azdırırız ve bundan da toplum olarak olumsuz etkileniriz…
…
Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, genel sekreter yardımcılılarının atanması konusunda bir takım müdahaleler yaşandığı yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı. Eğer ipleri elinize almazsanız bu konuda bir takım dargınlıklar yaşanabilir, haberiniz olsun istedik…
…
Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, balkon görüntüsü ve alkışlamak da bir eylem türüdür ama yargıya yapılmak istenen müdahaleler konusunda detaylı bir açıklama yapmak çok daha etkili olacaktır düşüncesindeyiz…
…
Sayın Dursun OĞUZ, Ankara sonunda kesenin ağzını açmaya karar verince aylardır süren bunalım bitmiş ve rahat bir nefes almışsınız. Bu arada devletin özel sektöre olan borçlarını ödemekte hız vermek gerek zira birçoğunun nefesi tükenmek üzere…
…
Sayın Seniha KANATLI, reklam sektörüne hızlı bir giriş yapıp ülke genelinde bir kampanya başlattığınızı duyduk. Bu konuda başarılı olacağınıza kuşkumuz yoktur hayırlı işler bol müşteriler temenni ederiz…Bundan böyle artık rakipler düşünsün!
…
Sayın Ecevit AKTAŞ, UBP’nin kurultay tarihini dört gözle beklediğiniz ve birilerine karşı hayli bilendiğinizi duyduk. Acaba diyoruz bahçeye yaptığınız fırının içine mi atacaksınız yoksa bir yerlerden telefon mu bekliyorsunuz?
…
Salın Levent DİRENÇAY, belgelerle birlikte mesajınız alınmıştır gereği de bir araştırmadan sonra en kısas zamanda yerine getirilecektir, bundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Bakalım bundan sonra kimlerin koltuğu sallanacak, onu da artın kendileri düşünsün…
…
Sayın Fikri ATAOĞLU, pek muhterem pederinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Tanrı’dan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
…
Sayın Songuç KÜRŞAD, önceki gün öyle bir paylaşımda bulundunuz ki bazı meslektaşları 26 sene önceye götürdünüz. Gençlik elden gidiyor ama anılar da hep baki kalıyor değil mi?
…
Sayın Aykut HOCANIN, DAÜ’nün dünya ülkeleri arasındaki sırasının yükselmesi camiada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Başarılarınızın devamını diler tüm üniversitelerimize iyi örmek teşkil etmesini temenni ederiz…
…