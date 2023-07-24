Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağını 31 Temmuz’a kadar uzattı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 22 Temmuz’dan 31 Temmuz’a kadar da (her iki tarih de dahil) 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda, açıkta (güneş altında) çalışma yapılmayacak.

Tebliğde, Bakanlığın Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklığı tahminleri doğrultusunda sürekli olarak dışarıda güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla belirtilen tarih ve saatler arasında dışarıda çalışmasını yasakladığı belirtildi.

Tebliğde, “Meskun mahal dışında yapılacak olan tarım ve inşaat sektörü işleri için işe başlama saatleri işverenler tarafından belirlenebilir. Erken işe başlama kapsamında inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması için erken işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir” denildi.

Bu yıl ilk olarak 15 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle 17 Temmuz’dan 21 Temmuz’a kadar (her iki tarih de dahil) 12.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yapılması yasaklanmıştı.