Serbest Kürsü / Levent Özadam
Bu ülke çok hassas bir dönemden geçiyor…
Hemen herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönem bu!
Bu sürecin en büyük sorumluluklarından birisi de sağlık çalışanlarımız…
Şimdiye dek onları hep özverili çalışmalarıyla izledik bundan böyle de öyle olmasını, özellikle de kendi aralarındaki işbirliğinin artarak devam etmesi arzusundayız…
Onlar sağlık çalışmalarına hep öncülük ettiler, bu zorlu süreçte çoğu evlerinin yolunu unuttu, sevdiklerinden uzak günler geçirdi, belli ki bu zorlu dönem bir süre daha devam edecek!
Böyle büyük sorumluluk ve hassasiyet gerektiren günlerde bazı kurumlardaki kendi içlerinde yaşanan sorunların artığını gördüğümüz kurumlarda yaşanan olumsuzluklara şahit olmak da haliyle bir vatandaş olarak bizi üzüyor…
Hele de bu 112 Acil servisinde olunca işin önemi daha da artıyor!
Şu anda resmen bir yönetici-hemşire savaşları yaşanmaya başladı…
Servisin başında Dr. Naciye Nami var, özellikle de son günlerde bazı bölgelerden gelen hemşire şikayetlerine tanık oluyoruz.
Şikayetler biz basın mensuplarına da geliyor, çok hassas olarak bunları değerlendiriyoruz…
İşte o şikayetlerden birisi önceki gün elimize geldi kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissettik…
Burada amacımız aradaki gerginliği körüklemek değil aksine çalışanlar arasında eğer bir huzursuzluk ya da haksız kararlar varsa onların çözülmesine katkı koymak!
İşte Sağlık Bakanlığı’na yazılan ve altında 6 hemşirenin imzası olan şikayet mektubu:
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KKTC Sağlık Bakanlığı’na
“Bizler G.Mağusa 112 istasyonu çalışanları olarak sorumlu doktorumuz olan Dr. Naciye Nami’den şikayetçiyiz.
2018’den beri Dr. Naciye Nami sorumlu doktorumuzdur. Yıllarca eksik personelle çok fazla çalışarak nöbetlerimizi döndürmeye çalıştık.
Şu anda da listelerimiz ek mesai ile dönüyor, hatta dış merkezlerden takviye hemşire geliyor.
Bizler bu pandemi sürecinde huzurlu ve verimli çalışmak istiyoruz.
Fakat Dr. Naciye Nami, sorumlu hemşiremiz olan 2’nci derece mesul hemşire İzlem Baş ile 3’ncü derece yüksek hemşire İsmail Öğüt’ü görev yerleri G.Mağusa Devlet Hastanesi’dir diyerek hiçbir gerekçe göstermeden oraya göndermiştir.
G.Mağusa 112 istasyonunun yönetimini de Tatlısu 112’de çalışan Dağlan Aylanç’a vermiştir.
Dr. Naciye Nami en ufak sorunda bizi başka yerlere göndermekle, istasyonumuzu kapatmakla tehdit ederek çalıştırıyor.
Bu sıkıntılı pandemi döneminde çalışma ortamımızda huzur bırakmamıştır.
Kendisiyle tartışma yaşayan herkesi hedef alarak sürgün başka hastanelere göndermeye çalışıyor. Bize hiçbir şekilde söz hakkı tanımıyor.
Pandemiyi kullanarak hemşire sürgünleri yapıyor.
Yalan dolan dedikodularla hareket edip söz hakkı tanımıyor.
Bu konuda gereğinin yapılmasını saygılarımızda arz ederiz.”
Günşen KOÇ
Arzu ŞAHİN
Adem İLÇİN
İsmail ÖĞÜT
İzlem BAŞ
Merve TUMBUR
…
Yapılan şikayette 112’nin sorumlu Müdürü Dr. Naciye Nami hedef alınmış…
Alınan bazı kararların doğru olmadığı, çalışanlara tehditler yapıldığı iddia ediliyor!
Dün sabah saatlerinde şikayet edilen Dr.Nami’ye ulaşarak cevap hakkı doğduğunu, bu şikayet mektubunu yanıtlamasını istedik, o da hiç çekinmeden yapılan şikayetlerle ilgili açıklamasını yaptı…
Açıklamasının özünde ise meyve veren ağaç ve taşlanması konusu vardı!
Hatta bize telefonda yapılan şikayetlerin ispatlanması durumunda şimdiki görevinden istifa bile edebileceğini teyit etti!
İşte Dr. Naciye Nami’nin açıklaması da şöyle;
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“Sayın Levent bey,
KKTC Sağlık Bakanlığı 2018 yılında almış olduğu bir karar ile Türkiye Cumhuriyetinde ve diğer ülkelerin 112 benzeri teşkilatlarında olduğu gibi 112 istasyonlarında görevlendirilmek üzere Paramedik (Acil Tıp Teknikeri), KKTC Yataklı Tedavi Kurumları yasasına göre ise ATT (Acil Tıp Teknisyeni) olarak isimlendirilen nitelikli personellerin alımına Kamu Komisyonu tarafından başlanılmıştır.
ATT personeli, ambulans içi çalışan hastaya vaka yerinde ilk müdahaleyi başlatarak acil servise teslim edinceye kadar 112 komuta kontrol merkezindeki görevli doktora danışarak tıbbi müdahale yapan sağlık personelidir.
ATT’lerin çalışma yeri ise 112 istasyonlarıdır.
Sağlık Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda 2018 yılında ilk 8 ATT personeli Kamu Komisyonu tarafından açılan münhal ile 112 Komuta Kontrol Merkezinde çalışmak üzere istihdam edilmiştir.
İkinci ATT personel alımı ise bu yılın başında yine Kamu Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan sınav ile 16 kişi daha istihdam edilmiştir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz personeller 1 Şubat 2021 itibari ile görev yerlerine başlayacaktır. Bu kapsamda kamu ataması ile 2 ATT Mağusa 112 istasyonu, 5 ATT Girne 112, 9 ATT ise Lefkoşa 112 Komuta Kontrol Merkezinde çalışmak üzere görevlendirilmiştir.
Söz konusu 2 ATT’nin Mağusa 112 istasyonunda görevlendirilmesi ile bu istasyonda daha evvelce görevlendirilmiş 2 hemşirenin ise pandemi süresince ortaya çıkan hemşire eksikliğinin giderilmesi maksadı ile Mağusa Devlet Hastanesinde hizmet vermek üzere Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiştir.
Bildiğiniz üzere pandemi boyunca en küçük birimden en büyük birime kadar sağlık çalışanları üzerinde yoğun bir yük oluşmuş olup personellerimiz fedakârca görevlerini icra edip topluma hizmet vermektedir.
Tüm 112 birimlerinde çalışan personellerimiz vardiya usulü çalışıp 24 saat nöbet esasi ile görev yerlerinde hizmet vermektedir. Bu birimlerde, nöbetlerin adilane, eşit ve herkesin ayni şartlarda çalışmasını sorunsuz bir şekilde sağlamak öncelikli bir konudur. 112 biriminde kimse oturduğu yerden maaş alıp vardiya sitemine katılmadan hizmet verme ayrıcalığına sahip değildir. 112 sistemi birçok personelin özverisi ve verimli çalışması ile döndürülen bir birim olup hastaya en kısa zamanda müdahale edip acil servise teslim etmek için zaman ile yarışan kişilerden oluşmaktadır.
Unutulmamalıdır ki en ufak aksaklık, sıkıntı veya sorun insan hayatına mal olabilmektedir. Tespit edilen aksaklık veya sorunlar hızlı bir şekilde çözülerek, nasıl daha iyi hizmet verebileceğimiz 112 den sorumlu tüm paydaşlar ile tartışılıp karar verilmekte olup asla tek bir kişinin güdümünde değildir.
Bilginize sunar, çalışmalarımızı yerinde görmeniz için sizleri 112 Komuta Kontrol merkezine davet eder, sağlıklı günler dilerim.
Saygılarımla…”
Dr. Naciye Nami
112 Komuta Kontrol Merkezi
Sorumlu Hekimi
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersan SANER, aşı geldikten sonra gazetecilere verilen aşı sözünün hala tutulmaması meslektaşlar arasında huzursuzluğu neden oldu. Hepsine değil ama sürekli sokakta haber peşinde olanlara aşı yapılması artık kaçınılmaz olmuştur, bu konuda talimatlarınız bekleniyor…
…
Sayın Kudret ÖZERSAY, pandemi sürecinde siyasiler arasında en olgun ve yapıcı açıklamalarla epey göz doldurdunuz. Belli ki geçmiş acemiliklerden dersinizi çıkarmış ve siyasette kendinize yeni bir yol haritası belirlemişsiniz, devamını bekleriz!
…
Sayın Ali BAŞMAN, şahsınıza karşı yapılan çirkin ve seviyesiz eleştirileri asla benimsemiyoruz ama sizin gibi iş insanları da devlet çalışanlarını düşman olarak gösterirse artık vay halimize. Onların harcadıkları para nereye düşüyor çok iyi hesap etmek gerekli değil mi?
…
Sayın Ali ÇAYGÜR, 112 Acil ile bazı hemşireler arasında yaşanan bir takım sıkıntılarda sizin de payınız olduğuna yönelik mesajlarınız gelmeye başladı. Devletin bir üst düzey yöneticisi olarak uzlaştırıcı bir tavır istenmeniz gerekmiyor mu?
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Sayın İbrahim BENTER, Vakıflar İdaresine ait daire ve dükkanların kiralarının en azından bir süreliğine dondurulması yönünde yoğun istekler geliyor. Konuyu hükümet ile birlikte görüşüp sonuçlandırmanız isteniyor, haberiniz olsun istedik…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, geciken atamalar konusunda hem parti içinde hem de bakanlıklarda artık bir takım kargaşalar yaşanmaya başlandı. Hem partinizin hem de kamunun sağlık çalışması için bu konuda elinizi biraz çabuk tutmanız konusunda mesajlarınız geliyor.
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Sayın Mustafa BULUTOĞLULARI, yasal zemin olmasına rağmen şirketlerinizde çalışmaya ara verip aynı zamanda çalışanlarını eksiksiz ödeme kararınız kamuoyunda büyük memnuniyet yarattı. Umarız bu tür uygulamalar tüm iş dünyasına örnek teşkil eder…
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Sayın Zorlu TÖRE, Haziran ayında yapılması beklenen UBP Kurultayında genel başkanlık için kesinlikle aday olacağınızı bu karardan da sizi kimsenin geri adım attıramayacağını ifade etmeye başlamışsınız. Bakalım kurultay olacak mı yoksa yaşanan süreç nedeniyle iptal mi edilecek!
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Sayın Dimağ ÇAĞINER, karantinasız müşteri aldıkları konusunda bazı oteller hakkında tamamen doğru olmayan haberler yapılmakta ya da yaptırılmaktadır. Birliğe bağlı üyeleriniz bu konuda önlem almanızı isteyen mesajlar gönderiyor…
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Sayın Sezai SEZEN, kapanma nedeniyle kazançları sıfırlanan çok sayıda aile gıda yardımı konusunda yaptığınız dünkü açıklamayla derin bir nefes aldı. Umarız yardımlar en kosa zamanda bölgelere ulaştırılır…