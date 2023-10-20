Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Girne Belediyesi iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlen 11 ülkeden 91 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Paylaşınca Çoğalır” sergisi ziyarete açıldı.

Sergi ve atölye çalışmasını içeren proje kapsamında KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Almanya, Suudi Arabistan, Ermenistan, Hollanda, Venezuela, İngiltere’den ressamlar resimleriyle barış ve sevgi mesajı vermek üzere bir araya geldi.

Serginin açılışı bir dakikalık saygı duruşunun ardından Bedesten’de yapılırken Barış Dolu Başka Bir Dünya Mümkün Platformu KKTC Temsilcisi Gülsün Karadayı Cumhuriyetin 100. Yılında dünyaya barış mesajları veren sanatçılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Platform yöneticilerinden Halil Öztunç da sonsuza dek barış içinde yaşayabilecek bir dünya yaratılabileceğini ve kendilerinin de sanatçılar olarak eserleriyle buna katkı yapmak istediklerini söyledi.

Dünyada bugün yaşanmakta olan "travmaya" karşı bir mesaj vermek adına etkinliğin önemine işaret eden Öztunç, ayrıca TC’nin 100. Yılının çok önemli bir olgu olması nedeniyle ayrı bir gururu yaşadıklarını belirtti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dünyadan sanatçıları Bedesten’de ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, TC’nin 100. Yılı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andığını belirtti.

Harmancı, sergide birçok kadın sanatçının eserlerinin dikkat çektiğine işaret ederek, demokrasi ve laikliği korumanın, barışı korumanın önemine de değindi ve “Yurtta barış, dünyada barış” şiarıyla silah gösterenlere inat, sanatın, çiçeğin ve barışın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak gezildi.