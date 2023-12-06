28'inci Topçu Alay Komutanlığı tarafından 11-20 Aralık ve 08-16 Ocak tarihleri arasında Beyköy Atış ve Tatbikat Alanında topçu atışları yapılacak. Atışlar her iki tarih aralığında da  saat 08.30'da başlayıp 17.00'de tamamlanacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Batıda Gökhan – Beyköy - Değirmenlik ve Levent Taş Ocağı hattı, Doğuda Yeniceköy – Kalavaç (1 km batısı) – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı, Kuzeyde Beşparmak Dağları – Alevkayası Yolu – Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı ile Güneyde Yeniceköy – Kornalı köy – Beyköy hattı girilmesi yasak bölgeler olarak açıklandı.

Açıklamada, atışları müteakip  bölgede muhtemelen  kör giden mermilerin arama ve imha  işlemine devam edileceğinden  Komutanlık tarafından  tebligat yapılana kadar bölgeye girilmemesi istendi

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