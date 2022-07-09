Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Beşparmakların eteklerinde…
Ansızın bir karar alındı!
105 havuzlu villanın yapılacağı arazi önce tıraşlandı sonra da inşaat yapımına başlandı…
Kurulan Güven Yapı Kooperatifi’nin 105 üyesi aynı tarihten itibaren taksitlerini ödemeye başladılar…
Dağ ve deniz manzaralı müthiş bir araziydi burası!
Üyelerin hepsi de asker kökenli…
Ta ki çevreci örgütler devreye girinceye kadar!
Her bir üye o tarihe kadar 44 Bin Sterlin para ödemişti kooperatife…
Toplamda 4 Milyon 620 bin sterlin kadar müthiş bir para ediyor bu!
Alınan mahkeme kararıyla hayalleri bir anda suya düştü…
Çünkü bir çoğu bu parayı ya bankadan kredi çekerek ya da eş ve dosta borçlanarak ödemişti!
Yönetim kurulu da hukuk mücadelesi başlatmıştı ama şimdiye kadar olumlu bir sonuç alınmadı…
Bu insanlar asker kökenli oldukları için her hangi bir açıklama yapmaktan çekiniyor!
…
Son günlerde isim vermememiz kaydıyla bu konuda telefonlar gelmeye başladı…
İnsanlar soruyor;
Bizim hakkımızı kim savunacak diye…
Değil villa sahibi olmak borçlarını ödeyebilmek için yine borç alanlar var!
En büyük dayanakları ise arazinin kendilerine verilmesi için alınan Bakanlar Kurulu kararı…
Devletin güvencesini aldılar ve buraya para yatırdılar!
Belli ki burada devletin bir kusuru var, onların haklarını devlet de aramalı diye düşünüyorlar…
Bir üye arayıp aynen şunları söyledi;
Biz devletimize güvendik çoğumuz borçlanarak bu kadar para ödedik…
Ama bakıyoruz da devlet bizi bu konuda tamamen kaderimize terk etmiş!
O güzelim arazi villalarla donatılmalı mıydı elbette tartışılır…
Doğanın katledilişi de ortada duran bir gerçek!
Ama bu konuda en masum insanlar 105 üye…
Toplam paranın çoğu da müteahhit firmaya gittiği için içeride az bir para var!
Ama onların içinde hala umutlu olanlar da yok değil…
Tamam o arazi artık hayal oldu ama en azından kendilerine başka bir arazi verilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla!
Umarız bu dosya kapanıp gitmez insanların parası uçup gitmez…
Bu yanlış kararlar kimler tarafından verilip insanlara mağduriyet yaşandıysa, bunun bir bedeli mutlaka olmalıdır!
…
Hükümet edenler şeffaflık adına bazı yeni kararlar üretmelidir…
Örneğin Bakanlar kurulu kararların açıklanması gibi!
Giriyorlar içeri saatlerce oturup bazı kararlar üretiyorlar ama sonra genelde açıkla yapılmayacak deniliyor…
Niye bu konuyu gündeme getirdik;
Bir önceki bakanlar kurulunda elektriğe 56 kuruş zam yapılması kararı alınmıştı…
Tepki almamak için açıklamadılar!
Ama yine aynı bakanlar kurulunda bu zammın yarısının devlet tarafından karşılanacağı kararı alınmıştı…
Yarısı devletten yarısı da vatandaştan yani!
Son bakanlar kurulunda yeni bir karar aldılar…
Bu kez elektriğe 56 kuruş değil 62 kuruş zam kararı çıktı!
Bu kez yarısını devlet karşılayacak filan diye de bir karar yok…
Zam tamamen vatandaşın sırtına yüklendi!
Bundan böyle hayat pahalılığı verseler asgari ücreti artırsalar ne olacak…
Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar!
Bu arada hemen tüm siyasiler elektrikteki astronomik artışı son iki senede zam yapılmadığına bağlıyorlar…
Ama niye yapılmadı onu söyleyemiyorlar!
Seçimler var diye siz zam yapmaktan korkarsanız gün gelir bunun bedelini vatandaş öder…
Şu anda yaşadıklarımız da bundan ibarettir!
…
Geçenlerde Berber Mahmut’un mekanın önünde oturmuş kahve içiyoruz…
Yolda ansızın bir hareketlenme başladı!
Önce koruma kılıklı haki gömlekleriyle 5 kişi yolu kesti…
Sonra spor giyimli kirli sakallı biraz da göbekli bir vatandaş sağa sola talimatlar vererek Maliye Bakanlığı kapısından çıktı!
Son bir model arabanın arka kapısı açıldı orada kuruldu…
Ardından da yine son model bir arabanın içine doluşan koruma kılıklılar patronlarının aracını takip ederek yolun kenarından ayrıldılar!
Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldular…
Sıkı korunan arkadaşı tanıyamadık çok da önemli değil ama bu memlekette koruma kanunu var mı, koruma kılıklarıyla yol kesmek ne kadar yasal işte onu bilemiyoruz!
Kim kime dum duma bir memleket olduk anlayacağınız…
…
(NOT: Kurban Bayramı tatili nedeniyle biz de yazılarımıza ara veriyoruz. Tüm okurlarımızın ve vatandaşlarımızın bayramını kutlar esenlikler dileriz…)