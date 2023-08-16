Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 27 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan Murat Över hakkındaki dava bugün sonuçlandı. 10 Mart 2023 tarihinden beri cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan sanık, oy birliği ile bir yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanığın 5 davadan yargılandığını belirterek; birinci davanın 95 gram hintkeneviri tasarrufu, ikinci davanın aynı miktarda hintkeneviri ithali, üçüncü davanın belirlenmeyen miktarda ve belirlenmeyen şahsa uyuşturucu verme, dördüncü davanın tespit edilemeyen miktarda kokain tasarrufu ve beşinci davanın uyuşturucu geliri olan bin 200 euro parayı tasarruf etmek olduğunu söyledi. Aksun, sanık hakkında karar verirken, birinci davayı esas aldıklarını, diğer 4 davayı da esas davanın olgularıyla birlikte ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Aksun, sanığın diğer suçlarının içerisinde uyuşturucu satışı suçunun da yer aldığını belirtti. Başkan Aksun, ithal ve satış suçlarının uyuşturucuyla mücadeleye sekte vurduğunu dile getirdi. Aksun, sanığın 25 yaşında genç ve sabıkasız bir kişi olduğunu, annesinin hasta olduğunu, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu belirterek, bu hususları dikkate alsalar da sanığa hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun ve adil bulduklarını söyledi. Başkan Aksun, sanığı oy birliği ile bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.