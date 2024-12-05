Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği çatısı altında kurulan Öğrenci Hemşireler Temsilcileri Komitesi 1. Ulusal Öğrenci Hemşireler Kongresi düzenliyor.

Kongre ile hemşirelik mesleği ve öğrencilerin eğitimiyle ilgili daha güçlü bir bilinç oluşturmak hedefleniyor.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen tarafından verilen bilgiye göre bugün başlayan ve yarın da sürecek olan kongre Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alıyor.

Kongrede öğrenci hemşirelerde kültürel uyum ve farklılıkların yönetimi, öğrenci hemşirelik ve mesleki örgütlenme ana başlıkları altında çeşitli konuların ele alınacağını kaydeden Özgeçmen kongrenin önemine işaret etti.

Özgöçmen, hemşirelik ve ebeliğin gelişimine katkı sağlamanın, bu alanda eğitim gören genç meslektaşlara bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmanın görevleri olduğunu da belirtti.

Kongrenin ilk gününde, “Kültürel Uyum ve Farklılıkların Yönetimi" başlığıyla kültürlerarası etkileşim ve bu etkileşimin hemşirelik pratiği üzerindeki etkilerinin tartışılacağını kaydeden Özgöçmen, hemşirelik mesleğinin, farklı kültürlerden gelen bireylerle doğrudan etkileşim halinde olduğunu ifade etti. Özgöçmen, bu nedenle, kültürel farkındalığın mesleğin kalitesini artıran önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Kongrede “Kuzey Kıbrıs'ta Öğrenci Hemşirelik” konusuyla, KKTC’de eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin yaşadığı deneyimler ile karşılaştıkları engellerin de masaya yatırılacağını belirten Özgöçmen, kongrenin ikinci gününde ise “Öğrenci Hemşirelerin Eğitim Gereksinimlerinin Karşılanması” konusunun ele alınacağını ifade etti.

Özgöçmen, “Öğrenci Hemşirelik ve Günlük Hayat” başlığı altında öğrencilerin karşılaştığı sosyal, psikolojik ve fizyolojik zorlukların konuşulacağını da belirtti.