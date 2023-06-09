Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran çekilişinde 1 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Meriç Bahadi tarafından satılan ‘’49369’’ numaralı bilete çıktı.

-20 Temmuz’da “Özel Çekiliş”

Açıklamada, 20 Temmuz’da çıkana kadar çekiliş konseptiyle çekiliş düzenleneceği belirtilerek, büyük ikramiyenin 2 Milyon TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Piyangolar Birimi’nin resmi sitesinden biletlerin kontrol edilmeden atılmaması çağrısı yapılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği belirtildi.