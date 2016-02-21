Girne-Lefkoşa anayolunda bir araçta ve Lapta’da önceki gün bulunan uyuşturucu konusunda 1 kişi daha tutuklandı.

Polis, önceki gün meydana gelen uyuşturucu alma verme meselesi ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.’nin tutuklandığını açıkladı.

Olayla ilgili olarak önceki akşam 4 kişi tutuklanmıştı.

Bu arada yine önceki gün Demirhan’daki bir petrol istasyonunda çalışan tarafından gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili aranan Y.U. (E-26) polis tarafından ele geçirildi.

Polis, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen V.P.’yi (E-26) de tutukladığını açıkladı.