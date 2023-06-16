Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz uyuşturucu madde hitnekeneviri ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Koray Tümsoy ve Şahin Berrak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olguları aktardı. Polis, zanlılar Koray Tümsoy ve Şahin Berrak’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hitnekeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14 Haziran’da alınan bilgide zanlı Koray Tümsoy’un Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan yüklü miktarda uyuşturucu ithal edeceği bilgisinin alındığını anlattı. Polis, sınır kapısı ve çevresinde pusu görevine başlandığını ve sınır kapısından kuzeye geçiş yapan zanlı Koray Tümsoy’un 1 kilo 102 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücü ile tutuklandığını belirtti. Polis, uyuşturucu maddeleri zanlı Koray Tümsoy’un aranan bir şahıs için getirdiği ve Çağlayan Parkı’nda zanlı 2 Şahin Berrak’a vereceğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlı 1 ve zanlı 2’nin gönüllü ifade verdiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.