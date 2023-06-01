Saat 09.3o itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 20,70 satış fiyatı 21,80 TL.
Güne 22,12 TL’den başlayan Euro’nun, satış fiyatı 23,20 TL olarak belirlendi.
İngiliz Sterlini ise 25,75’ten alınıp 27,00 TL’den satılıyor.
Saat 09.3o itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 20,70 satış fiyatı 21,80 TL.
Güne 22,12 TL’den başlayan Euro’nun, satış fiyatı 23,20 TL olarak belirlendi.
İngiliz Sterlini ise 25,75’ten alınıp 27,00 TL’den satılıyor.
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