Ortak açıklamada Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yönelik görüşmelerdeki durgunluktan ve diyalog yokluğundan endişe duyulduğu ifade edildi

Ortak açıklama: “Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler Crans Montana'da kalınan yerden ve BM Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçeve yeniden başlatılmalıdır”

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Lefkoşa’da ara bölgede iki toplumlu etkinlik düzenlendi.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar ile İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs tarafından organize edilen etkinlik, saat 19.30’da Dayanışma Evi önünde yapıldı.

“Birleşik Federal Kıbrıs”, “İşçi sınıfının safında savaşsız, sömürüsüz bir dünya” pankartlarının taşındığı etkinlikte “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganları atıldı. Barış şiirlerinin okunduğu etkinlikte konuşmalar yapıldı ve konser verildi.

Etkinliğe aralarında kuzey ve güney Kıbrıs’tan bazı siyasi partilerin temsilcileri, sendikacılar, diğer sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte hazırlanan ortak açıklamanın Rumcası Güney Kıbrıs Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus; Türkçesi ise KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından okundu. DSF Genel Sekreteri Pambis Kiritsis’in konuşmasının ardından Kıbrıs Havaları Derneği’nin konseriyle etkinlik sona erdi.

Ortak açıklama: “Ne kadar zor olursa olsun bizim dönemimiz barış jenerasyonu olmalı”

Ortak açıklamada, NATO halkların egemenliğine ve haklarına saygı göstermeyen, emperyalist savaşlarla bağlantılı saldırgan bir örgüt olmakla suçlandı ve “NATO ile müttefiklerinin emperyalist planlarının sonuçlarını neredeyse elli yıldır yaşayan Kıbrıslı emekçiler savaşlarla sınanan tüm halklara desteklerini ifade eder, uluslararası hukuk ihlallerini kınar ve Ukrayna’da barışçıl bir çözüm bulunmasını talep eder” denildi.

Çözümsüzlüğün yarattığı belirsizlikleri her iki toplumda aşabilmek için sorunun parçası olmamış yeni jenerasyonların barış imgesi altına daha fazla rol almasının liderlerin aksine iki toplumun yakınlaşmasına hız katacağı ifade edilen açıklamada, “Ne kadar zor olursa olsun bizim dönemimiz barış jenerasyonu olmalı, sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalı; sorunun değil çözümün parçası olmalıyız” ifadeleri yer aldı.

“Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçük”

Kıbrıs’ın bölünemeyecek kadar küçük, herkesi kucaklayabilecek kadar büyük olduğu vurgulanan açıklamada, örgütlerin Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yönelik görüşmelerdeki durgunluktan ve diyalog yokluğundan duyduğu endişe aktarıldı.

Örgütlerin BM kararlarını ihlal eden, iki taraf arasındaki havayı dinamitleyen ve diyaloğun yeniden başlaması perspektiflerinin altını oyan oldubittilere yol açan hareketlere karşı olduğu da ifade edilen açıklamada, iki lider, Kıbrıs sorununun BM kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne bağlılıklarını elle tutulur bir biçimde yeniden teyit etmeye çağırıldı.

“Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmeler Crans Montana'da kalınan yerden ve BM Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçeve ile bugüne kadar varılan yakınlaşmalar kabul edilerek derhal yeniden başlatılmalıdır” denilen açıklamada “taksimle uzlaşmayacağız” vurgusu yapıldı.

DSF Genel Sekreteri Kiritsis: “DSF BM kararlarında belirtilen şekilde bir çözüm destekçisi”

Ortak açıklamanın ardından DSF Genel Sekreteri Pambis Kiritsis konuştu. Kiritsis, Kıbrıs’ın sınıf odaklı sendikalarının insanın insan tarafından sömürülmeyeceği bir dünyada, özgür ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için mücadelenin öncüsü ve omurgası olmasından gurur duyduklarını kaydetti.

Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için Kıbrıslı emekçilerin ortak mücadelesi barış, güvenlik ve sosyal adalet için tüm dünya halklarının verdiği küresel mücadelenin ayrılmaz bir paçasıdır” diyen Kiritsis, DSF’nin BM kararlarında belirtilen şekilde siyasi eşitliğin olacağı, tek egemenliğe, tek vatandaşlığa ve tek uluslararası kimliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde, Kıbrıs sorunun adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme kavuşturulması için verilen mücadelenin kararlı bir destekçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti.