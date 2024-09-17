(Kamalı Haber)- Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC devleti toprakları dışında kalan topraklara çıkış yapma, 1. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçlarından tutuklanan Ehsan Mehr bugün sabah Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Dilruba Kavuş mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 13.09.2024 tarihinde saat 16:42’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan İran uyruklu sakin zanlının ismini “Ramazan” olarak bildiği bir şahıs ile irtibat kurup aynı gün Akıncılar bölgesine götürülüp henüz tespit edilemeyen 1. Derece askeri yasak bölgeden kanunsuz olarak GRKY’ ne geçişi sağladığını söyledi. Polis, zanlının 14.09.2024 tarihinde Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye geçmek istediği esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, zanlıyı sınırdan geçiren şahıs veya şahısların cep telefonunu alarak, fabrika ayarlarına çevirdiğini, bu nedenle telefonunun illeri inceleme için DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edeceği kısmının tamamlandığını belirterek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının işlediği iddia edilen suçların hapis cezası öngören ve yaygınlaşan suçlar olduğuna değinerek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.