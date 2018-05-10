Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102381
ALTIN
179.804
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7215
EURO
5.0479
Lefkoşa’da kaza
LEFKOŞA’DA KAZA
Tokmak itham edildi
TOKMAK İTHAM EDİLDİ
Alkollü magandalar tutuklandı
ALKOLLÜ MAGANDALAR TUTUKLANDI
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
TABANCA ZANLISI TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Ramazan'da ne gibi yemekler yemeliyiz!

Hep birlikte kabul edelim, oruçluyken mutfağa girmek dünyanın en kolay işi değil. Evet, hala zevkli ama vücut özellikle iftara doğru oldukça enerji kaybettiği için uzun saat mutfakta yemekle uğraşmak yorucu olabiliyor.

Ramazan'da ne gibi yemekler yemeliyiz!

Hep birlikte kabul edelim, oruçluyken mutfağa girmek dünyanın en kolay işi değil. Evet, hala zevkli ama vücut özellikle iftara doğru oldukça enerji kaybettiği için uzun saat mutfakta yemekle uğraşmak yorucu olabiliyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 22:44
Ramazan'da ne gibi yemekler yemeliyiz!

Hep birlikte kabul edelim, oruçluyken mutfağa girmek dünyanın en kolay işi değil. Evet, hala zevkli ama vücut özellikle iftara doğru oldukça enerji kaybettiği için uzun saat mutfakta yemekle uğraşmak yorucu olabiliyor.

İşte tam da bu yüzden pratik iftar yemekleri var.

İyi ki var.

20 dakikada hazırla, geç diğer yemeğe: Ayran çorbası

Ayran Çorbası Tarifi

O pişedursun fırında. Sen geç diğer yemeğe. Arada bir karıştır, 50 dakika sonra seninle olsun ayran çorbası...

İster soğuk iç, ister sıcak: Ayran çorbası tarifi

Ramazanda salatanın doyuranı makbul: Şehriye salatası

Şehriye Salatası Tarifi

Şehriye Salatası Tarifi

Tabii tek başına salata yeterli olmayacaktır, ofisten çıkıp öğle yemeğinde salata yemeyeceksiniz ama yine de güzel destek verir şehriye salatası...

Güzel doyurur: Şehriye salatası tarifi

Çok da yormadan mideyi: Izgara sebze

Izgara Sebze Tarifi

Izgara Sebze Tarifi

İftarda az yiyelim, sağlıklı yiyelim, iki tutam bir şey yiyelim demeyeceğiz. Ancak mideye de ateş etmemek gerek...

O yüzden: Izgara sebze tarifi

Pratik ve güzel fikir diye bir şey var: Patates köfteli çılbır

Patates Köfteli Çılbır Tarifi

Patates Köfteli Çılbır Tarifi

Her pratik fikir salçalı makarna yaratıcılığında olmak zorunda değil. Kısa sürede nefis işler de yapılabilir...

Onlardan biri: Patates köfteli çılbır tarifi

O her zaman bizden: Soslu tavuk kanatları

Soslu Tavuk Kanatları Tarifi

Soslu Tavuk Kanatları Tarifi

Normal şartlar altında ramazan için tavaya girmez pek fazla soslu tavuk kanatları. Ancak pratik iftar yemekleri olunca konu...

Desteğini esirgemedi: Soslu tavuk kanatları tarifi

Ona ramazan geldi de yeter ki: Bulgur pilavı

Bulgur Pilavı Tarifi

Bulgur Pilavı Tarifi

Bulgur pilavı... Şu toprakların en vakur, en mütevazı yemeklerinden biri. Ramazana da çok yakışır, ramazanı da çok sever...

Ona iftar de yeter ki: Bulgur pilavı tarifi

Her iftar yapasın gelir: Limonlu, fileto tavuk göğüs

Limonlu Tavuk Tarifi

Her gün aynı yemek yenmez, o yüzden yapmazsın orası ayrı. Lakin öyle güzel, öyle endamlı bir yemekle beraberiz...

Hem de pratik tabii: Limonlu, fileto tavuk göğüs tarifi

Kim demiş iftarda mangal olmaz diye: Terbiyeli kuzu şiş

Terbiyeli Kuzu Şiş Tarifi

Terbiyeli Kuzu Şiş Tarifi

Olur, mis gibi olur hem de. İftara 2 saat kala, serin serin gidilir yeşilliklere; 1 saat kala hazırlıklar başlar...

İftarda mangal şov olur: Terbiyeli kuzu şiş tarifi

Köftesiz bir iftar düşünemezdik: Izgara köfte

Izgara Köfte Tarifi

30 gün ramazan, en azından üçünde köfte sahne alır. Onlarca çeşit köftemiz var; konu et olup bu kadar enfes işler çıkarınca millet olarak...

Köftenin de pratiğini yapıyoruz: Izgara köfte tarifi

Gelelim tatlılara: Muzlu kolay pasta

muzlu-pasta-kolay

Adının hakkını veren bir tatlı muzlu kolay pasta. Neredeyse kolları sıvadıktan 30 dakika sonra ilk çatalı daldırıyorsun...

Muazzam: Muzlu kolay pasta tarifi

Yemeklerden vazgeçesin gelir: Kolay katmer

Kolay Katmer Tarifi

Kolay Katmer Tarifi

Vardır öyle sofralar, tatlı öyle bir göz atar ki sana bırakasın gelir eti, tavuğu; yemeği...

Katmer de onlardan: Kolay katmer tarifi

Son gibi son: Ramazan güllacı

Ramazan Güllacı Tarifi

Güllaç Tarifi

Son Güncelleme: 10.05.2018 22:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bardakta Mısır Nasıl Yapılır?
Bardakta Mısır Nasıl Yapılır?
2 Haftada 10 Kilo Verdiriyormuş!
2 Haftada 10 Kilo Verdiriyormuş!
İftarda 'Balık' Tüketin
İftarda 'Balık' Tüketin
Ağaç Katilleri Heryerde Aranıyor
Ağaç Katilleri Heryerde Aranıyor
Kayısı Kıvamı Yumurta Pişirmek için
Kayısı Kıvamı Yumurta Pişirmek için
Kıbrıs Tatlısı
Kıbrıs Tatlısı
GAÜ’de Mesleki Liselerarası Turizm Yarışması
GAÜ’de Mesleki Liselerarası Turizm Yarışması
Bunları yiyerek zayıflayın!
Bunları yiyerek zayıflayın!
Bu Gıdalar Açlık Hissini Önlüyor!!
Bu Gıdalar Açlık Hissini Önlüyor!!
Türk Kahvesi En İyi Nasıl Yapılır?
Türk Kahvesi En İyi Nasıl Yapılır?

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim