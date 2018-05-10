Ramazan'da ne gibi yemekler yemeliyiz!

Hep birlikte kabul edelim, oruçluyken mutfağa girmek dünyanın en kolay işi değil. Evet, hala zevkli ama vücut özellikle iftara doğru oldukça enerji kaybettiği için uzun saat mutfakta yemekle uğraşmak yorucu olabiliyor.

İşte tam da bu yüzden pratik iftar yemekleri var.

İyi ki var.

20 dakikada hazırla, geç diğer yemeğe: Ayran çorbası

O pişedursun fırında. Sen geç diğer yemeğe. Arada bir karıştır, 50 dakika sonra seninle olsun ayran çorbası...

İster soğuk iç, ister sıcak: Ayran çorbası tarifi

Ramazanda salatanın doyuranı makbul: Şehriye salatası

Şehriye Salatası Tarifi

Tabii tek başına salata yeterli olmayacaktır, ofisten çıkıp öğle yemeğinde salata yemeyeceksiniz ama yine de güzel destek verir şehriye salatası...

Güzel doyurur: Şehriye salatası tarifi

Çok da yormadan mideyi: Izgara sebze

Izgara Sebze Tarifi

İftarda az yiyelim, sağlıklı yiyelim, iki tutam bir şey yiyelim demeyeceğiz. Ancak mideye de ateş etmemek gerek...

O yüzden: Izgara sebze tarifi

Pratik ve güzel fikir diye bir şey var: Patates köfteli çılbır

Patates Köfteli Çılbır Tarifi

Her pratik fikir salçalı makarna yaratıcılığında olmak zorunda değil. Kısa sürede nefis işler de yapılabilir...

Onlardan biri: Patates köfteli çılbır tarifi

O her zaman bizden: Soslu tavuk kanatları

Soslu Tavuk Kanatları Tarifi

Normal şartlar altında ramazan için tavaya girmez pek fazla soslu tavuk kanatları. Ancak pratik iftar yemekleri olunca konu...

Desteğini esirgemedi: Soslu tavuk kanatları tarifi

Ona ramazan geldi de yeter ki: Bulgur pilavı

Bulgur Pilavı Tarifi

Bulgur pilavı... Şu toprakların en vakur, en mütevazı yemeklerinden biri. Ramazana da çok yakışır, ramazanı da çok sever...

Ona iftar de yeter ki: Bulgur pilavı tarifi

Her iftar yapasın gelir: Limonlu, fileto tavuk göğüs

Her gün aynı yemek yenmez, o yüzden yapmazsın orası ayrı. Lakin öyle güzel, öyle endamlı bir yemekle beraberiz...

Hem de pratik tabii: Limonlu, fileto tavuk göğüs tarifi

Kim demiş iftarda mangal olmaz diye: Terbiyeli kuzu şiş

Terbiyeli Kuzu Şiş Tarifi

Olur, mis gibi olur hem de. İftara 2 saat kala, serin serin gidilir yeşilliklere; 1 saat kala hazırlıklar başlar...

İftarda mangal şov olur: Terbiyeli kuzu şiş tarifi

Köftesiz bir iftar düşünemezdik: Izgara köfte

30 gün ramazan, en azından üçünde köfte sahne alır. Onlarca çeşit köftemiz var; konu et olup bu kadar enfes işler çıkarınca millet olarak...

Köftenin de pratiğini yapıyoruz: Izgara köfte tarifi

Gelelim tatlılara: Muzlu kolay pasta

Adının hakkını veren bir tatlı muzlu kolay pasta. Neredeyse kolları sıvadıktan 30 dakika sonra ilk çatalı daldırıyorsun...

Muazzam: Muzlu kolay pasta tarifi

Yemeklerden vazgeçesin gelir: Kolay katmer

Kolay Katmer Tarifi

Vardır öyle sofralar, tatlı öyle bir göz atar ki sana bırakasın gelir eti, tavuğu; yemeği...

Katmer de onlardan: Kolay katmer tarifi

Son gibi son: Ramazan güllacı

Güllaç Tarifi