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29 Nisan 2017 Cumartesi 06:10

ZENCEFİL BAZEN ZARARLI OLABİLİYOR

ZENCEFİL BAZEN ZARARLI OLABİLİYOR
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Bu 4 Özelliğe Sahip Kişilerin Asla Zencefil Tüketmemesi Gerekiyor

Soğuk algınlığına iyi gelen ve metabolizma hızını arttıran zencefil sağlığıma çok yararlıdır.

Ancak bazen zencefil de zararlı olabiliyor.

Soğuk algınlığına iyi gelen ve metabolizma hızını arttıran zencefil sağlığıma çok yararlıdır.

Ancak bazen zencefil de zararlı olabiliyor.

1- Çok zayıfsanız

Columbia Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada zencefil tüketiminin metabolizma hızını arttırdığı ve sindirimi düzenlediği görüldü. Ayrıca zencefil tüketiminin ardından hiç hareket etmeseniz bile yağlarınızı yakıyor. Ancak ideal kilosunun altında biriyseniz isteyeceğiniz son şey metabolizma hızınızı arttırmak olur.



2- Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa

Zencefil, kan akışını hızlandırıyor, tansiyonu dengeliyor ve kas ağrılarını geçiriyor. Ancak pıhtılaşma bozukluğu olanlar için bu çok tehlikeli. Zencefil, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişilerin kullandığı ilaçlarla mücadele ediyor ve ilaçların işe yaramamasına neden oluyor.



3- Hamileyseniz

Zencefil tüketimi, hamileleri olumsuz etkiliyor. Hala araştırmalar devam etse de şu ana dek yapılan araştırmaların hemen hepsinde bu kanıtlandı. Yine doktorlar da hamilelerin zencefil tüketmemesini öneriyor.

Zencefilde yer alan bazı maddeler hücrelere zarar veriyor ve fetüsün düzgünce gelişememesini sağlıyor. Drugs.com’da yazılanlara göre de hamilelerin zencefil tüketmeden önce doktorlarına danışması şiddetle tavsiye ediliyor.



4- Birden fazla ilaç kullanıyorsanız

Zencefil kan akışını hızlandırıyor ve yüksek tansiyonu düşürüyor. Kulağa her ne kadar sağlıklı gelse de eğer ilaç kullanıyorsanız zencefilin olumlu olarak görünen bu etkileri sizi olumsuz etkileyebiliyor. Eğer aynı anda birden fazla ilaç kullanıyorsanız, zencefil tüketimi hakkında doktorunuza tanışmanız tavsiye edilir.



Yazıyı paylaşarak zencefil tüketmemesi gereken kişileri konu hakkında bilinçlendirin. 
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