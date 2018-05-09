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Zayıflamaya çalışırken kilo aldıran 5 hata

Sağlıklı Yaşam ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Aktaş, zayıflamaya çalışırken kilo aldıran 5 hataya dikkat çekti...

Zayıflamaya çalışırken kilo aldıran 5 hata

Sağlıklı Yaşam ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Aktaş, zayıflamaya çalışırken kilo aldıran 5 hataya dikkat çekti...

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:02
Zayıflamaya çalışırken kilo aldıran 5 hata

Bu 5 hatadan uzak durun!
 
Baklavalar, börekler en ala kebaplar yenildi yutuldu. "Can boğazdan gelir” şakalarına iştahlı iştahlı gülündü. En salaş kazaklarla can simidi kilolar bir güzel kapatıldı. Hiçbir lokmanın hesabı tutulmadı. Öyle ya, yaz mevsimine daha çok vardı! Ve maalesef işte o gün geldi çattı! 

Yaza acılı bir merhaba demek istemeyenler, haftada en az 5 kilo verdiren diyet listelerinin peşine düştü. Denize düşmüşken yılana sarılmanın sonuçları çok daha acı olabiliyor oysa. Sağlıklı Yaşam ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Aktaş,  diyet yapayım derken daha fazla kilo alma sanatında doğru bilinen 5 temel yanlışı özetliyor. Siz siz olun, bu yanlışlara düşmeyin!
 
Light ürün efsanesi!

Bir üründe “light” ibaresini görüyorsanız bilin ki, çok sayıda işlemden geçmiştir ve içerisinde ihtiyacımız olan besinler kaybolmuştur. Her zaman doğal olan ürünleri tercih edin. 
 
Zayıflama çayıyla gelen incelik 

Piyasada satılan zayıflama çaylarından uzak durun. Farklı pazarlama teknikleriyle pazara sunulan bu çaylar, sizi zayıflatmadığı gibi böbreklerinizi yorarak sağlığınıza zarar verir. Sadece çay çerek kimse 7 cm. incelemez. 
 
Aç kalayım, midem küçülsün 

Günün en önemli fakat en çok ihmal edilen öğünü kahvaltıdır. Uykudayken saatler süren hareketsizlik ve açlık sonrasında metabolizmamızın hızlanması ve güne zımba gibi başlayabilmemiz için kahvaltıyı asla ihmal etmeyin. Daha az yemek için sabah ve öğlen kahvaltısını birleştirmek vücut tarafından kıtlık olarak algılanır ve uzun süre sonra aldığı ilk besini yağ olarak depolar. 
 
Su içmek doğru ama...

Su hayatın temelidir. Bol su içmenin faydaları saymakla bitmez. Bol bol ve sık sık su içmek metabolizmanızı hızlandırıp kilo vermenize yardımcı olur. Yapılan bir diğer hata, tek seferde 1 litre suyu tüketmeye çalışmaktır. Güne yayılmış şekilde günde en az 8-10 bardak su için. 
 
Komşuda pişen size de düşmez

Herkes için aynı sonucu verecek tek bir diyet listesi yoktur! Her insan farklıdır, dolayısıyla diyet programı da özel olmalıdır. Açlık veya mahrumiyet temelli diyetlerden uzak durun! Komşunuzun buzdolabında asılı olan liste size uymaz. Bir uzman yönetiminde, sizin vücudunuza en iyi sonucu verecek şekilde oluşturulmuş program uygulayın.
 

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