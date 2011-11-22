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Yunanistan içişleri bakanı panel’de konuştu

Yunanistan İçişleri Bakanı Tasos Yanniçis, Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB dönem başkanlığıyla ilgili olarak, Rum

Yunanistan içişleri bakanı panel’de konuştu

Yunanistan İçişleri Bakanı Tasos Yanniçis, Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB dönem başkanlığıyla ilgili olarak, Rum

22 Kasım 2011 Salı 13:53
Yunanistan içişleri bakanı panel’de konuştu
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Yunanistan İçişleri Bakanı Tasos Yanniçis, Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB dönem başkanlığıyla ilgili olarak, Rum tarafında düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada; Güney Kıbrıs’ın başarılı bir AB dönem başkanlığına sahip olacağına dair inancını dile getirdi.

Yunanistan İçişleri Bakanı Tasos Yanniçis, Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB dönem başkanlığıyla ilgili olarak, Rum tarafında düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada; Güney Kıbrıs’ın başarılı bir AB dönem başkanlığına sahip olacağına dair inancını dile getirdi. Simerini gazetesinin haberine göre, panelde yaptığı konuşmada, son 10 yıldır Avrupa ve dünyada birçok şey değiştiğini dile getiren Yunanlı bakan, Yunanistan’ın 2003 yılındaki AB dönem başkanlığından alınan derslere atıfta bulunarak; koordineli ve hedefi olan bir çalışmanın, önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılımının, uzun yıllar önce Yunanistan’ın dış politikasının en üst önceliğini teşkil ettiğini anımsatan Yanniçis, Güney Kıbrıs’ın başarılı bir dönem başkanlığına sahip olacağını savundu. Yunanistan İçişleri Bakanı Yanniçis ile bir araya gelen Rum İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis ise açıklamasında, Yanniçis’ten, AB dönem başkanlığı konularında Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nın desteğini alacakları güvencesi aldığını belirtti.

KOMİSYON’DAN UZMANLAR GÜNEY KIBRIS’A GİDECEK Bu arada Avrupa Komisyonu’ndan uzmanların, “Avrupa İçin Dijital Gündem” programının esas boyutlarını görüşmek için bu ay sonunda Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecekleri ifade edildi. “Avrupa İçin Dijital Gündem” programının, Avrupa Komisyonu’nun bir girişiminden ibaret olduğunu yazan Haravgi, önümüzdeki Cuma günü bu amaçla Güney Kıbrıs’ta bir de toplantı yapılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 22.11.2011 13:53
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGüneyPanelTasosYanniçis
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