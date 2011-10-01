YUNANİSTAN ADANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLİR

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ilan edilmesi nedeniyle bugün Güney Lefkoşa’da Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beğlitis ile diğer askeri siyasi yetkilinin izledikleri resmi geçit töreni düzenlendi.

Rum radyosunun haberine göre saat 11:00’de başlayan geçit törenine Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), Yunan Alayı (ELDİK) ile polis, sivil savunma ve itfaiye gibi pek çok birim katıldı.

Törende RMMO’ya ait Rusya’dan alınan T-80 tanklarının yanı sıra, İtalya’dan alınan “Agusta Wesland 139” tipi iki adet helikopter de ilk kez boy gösterdi.

Öte yandan törenlere katılmak için Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beğlitis, törenden sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın adanın güvenliğini sağlayabileceğini ileri sürdü.

Ülkesinin Güney Kıbrıs’la tam bir işbirliği içerisinde olduğunu ve doğalgaza ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Beğlitis, Türkiye’nin doğalgaz konusunda tehditlerde bulunduğunu belirterek bu durumu kınadı ve “Yunanistan ulusal güvenliği, genel anlamda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğini savunabilir” şeklinde konuştu.

RUS BÜYÜKELÇİ: “GEMİLERDEN HABERİM YOK”

Öte yandan töreni izleyen Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Vyacheslav Shumskiy de tören sonrasında açıklamada bulundu.

Schumskiy, Rusya’nın Akdeniz’e savaş gemileri gönderdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, “Bu yöndeki bilgilerin kendisi için tamamen yeni olduğunu, bu konuda herhangi bir bilgi ya da resmi bilgilendirmeye sahip olmadığını” söyledi.

Schumskiy, ülkesinin Güney Kıbrıs’ın doğalgaz arama ve çıkarma konusundaki egemenlik haklarını desteklediğini de kaydetti.