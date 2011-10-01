Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

YUNANİSTAN ADANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLİR

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beğlitis,Yunanistan’ın adanın güvenliğini sağlayabililir.

YUNANİSTAN ADANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLİR

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beğlitis,Yunanistan’ın adanın güvenliğini sağlayabililir.

01 Ekim 2011 Cumartesi 16:24
YUNANİSTAN ADANIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLİR
banner238

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ilan edilmesi  nedeniyle bugün Güney Lefkoşa’da Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beğlitis ile diğer askeri siyasi yetkilinin izledikleri resmi geçit töreni düzenlendi.

Rum radyosunun haberine göre saat 11:00’de başlayan geçit törenine Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), Yunan Alayı (ELDİK) ile polis, sivil savunma ve itfaiye gibi pek çok birim katıldı.

Törende RMMO’ya ait Rusya’dan alınan T-80 tanklarının yanı sıra, İtalya’dan alınan “Agusta Wesland 139” tipi iki adet helikopter de ilk kez boy gösterdi.

Öte yandan törenlere katılmak için Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beğlitis, törenden sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın adanın güvenliğini sağlayabileceğini ileri sürdü.

Ülkesinin Güney Kıbrıs’la tam bir işbirliği içerisinde olduğunu ve doğalgaza ilişkin gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Beğlitis, Türkiye’nin doğalgaz konusunda tehditlerde bulunduğunu belirterek bu durumu kınadı ve “Yunanistan ulusal güvenliği, genel anlamda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğini savunabilir” şeklinde konuştu.

RUS BÜYÜKELÇİ: “GEMİLERDEN HABERİM YOK”

Öte yandan töreni izleyen Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Vyacheslav Shumskiy de tören sonrasında açıklamada bulundu.

Schumskiy, Rusya’nın Akdeniz’e savaş gemileri gönderdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, “Bu yöndeki bilgilerin kendisi için tamamen yeni olduğunu, bu konuda herhangi bir bilgi ya da resmi bilgilendirmeye sahip olmadığını” söyledi.

Schumskiy, ülkesinin Güney Kıbrıs’ın doğalgaz arama ve çıkarma konusundaki egemenlik haklarını desteklediğini de kaydetti.

Son Güncelleme: 01.10.2011 16:24
Anahtar Kelimeler:
RumYunanistanBasını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim