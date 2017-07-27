Yok Böyle Araba! Gören Herkes Fotoğraf Çekiliyor...

"Hacı Murat"ı "Kara Şimşek" gibi konuşturdu



Aydın'da bir otomobil tutkunu, halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 model otomobilini, 1980'li yıllarda Türkiye'de de yayımlanan "Kara Şimşek" dizisindeki "Kitt" gibi konuşturdu. Modifiye edilen ve parmak iziyle çalışan "Hacı Murat", özel bir yazılım sayesinde sürücüsü araca bindiğinde "İyi yolculuklar", araçtan inildiğinde "İyi günler" diliyor. Araç, dışardan gelen fiziki müdahalelerde ise "Uzaklaşın, aksi takdirde polisi arıyorum" diye sesleniyor.Aydın'da bir Otomobil tutkununun "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 model otomobile yaptığı konuşma sistemi, görenlere 1980'li yıllarda Türkiye'de de yayımlanan "Kara Şimşek" dizisindeki "Kitt"i hatırlatıyor.Modifiye edilen ve parmak iziyle çalışan "Hacı Murat", özel bir yazılım sayesinde sürücüsü araca bindiğinde "İyi yolculuklar", araçtan inildiğinde "İyi günler" diliyor. Araç, dışarıdan gelen fiziki müdahalelerde ise "Uzaklaşın, aksi takdirde polisi arıyorum" diye sesleniyor.Oto elektrikçiliği yapan 38 yaşındaki Levent Çulhanoğlu, tutkunu olduğu ve halk arasında "Hacı Murat" olarak tabir edilen Murat 124 model bir aracı modifiye etmeye karar verdi.Dört yıl önce hurdadan bin liraya aldığı otomobili elden geçiren Çulhanoğlu, teknolojik gelişmeleri aracına uyguladı. "Hacı Murat"ına parmak iziyle çalışma sistemi kuran Çulhanoğlu, özel bir yazılımla otomobile binildiğinde, inildiğinde ve dışarıdan yapılan fiziki müdahalelerde sesli yanıt sistemi de yerleştirdi.Sahibinden başkasının parmak iziyle çalıştırılamayan otomobil, çalıştırma tuşuna basıldığında "Levent bey, iyi yolculuklar, lütfen emniyet kemerinizi takınız", araçtan inmeden önce ise "Hoşçakal Levent bey, iyi günler dilerim", otomobilin dışına sert bir şekilde vurulduğunda da "Levent beyin aracıdır. Lütfen uzaklaşın. Aksi taktirde polisi arıyorum." diyor.Levent Çulhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını yaklaşık 2-3 yıldır modifiye etmek için uğraştığını, otomobilin motorunu bile kendisinin yapıp taktığını anlattı.Arabayı bin liraya aldığını, yaklaşık 20 bin lira masraf yaptığını ifade eden Çulhanoğlu, "Hacı Murat"ta birçok özelliği gören vatandaşların hayranlıklarını gizleyemediğini dile getirdi."Murat 124 bir tutku. Bizim çocukluğumuz bunların üzerinde geçti. Babamın da 124'ü vardı. arabaya biraz kendi zevkimi kattım. Bugünkü teknolojiyi 124'e yansıttım, 4 cam otomatik, merkezi kilit, oto alarmı. Bir de benim projem olan kişiye özel konuşma özelliği yaptım. Konuşmayı istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Ayrıca parmak izi sistemi kurduk. Aracınızı sizden başka kimse kullanamıyor.Araca aşırı bir ilgi var. 50 bin lira veren de oldu. İnsanlar yolda gördükleri zaman veya sesini duydukları zaman fotoğraf çektirip aracı incelemek istiyorlar. Başka araçlara bindiğimiz zaman bu zevki bu nostalji duygusunu alamıyoruz. Bu bir tutku."Vatandaşlardan Mert Demir, aracı ilk gördüğünde çok şaşırdığını, imkan bulduğu takdirde kendisine de böyle bir araba yaptırmayı düşündüğünü dile getirdi.Necati Turan ise trafikte az görülen arabalarda bu özellikleri görmenin Murat 124 hayranı olan kendisini heyecanlandırdığını belirtti.