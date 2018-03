 Yok Böyle Acı! Ünlü Yıldız Kardeşini De Kaybetti

BBC'nin haberine göre; 59 yaşındaki Daniel Dion, cumartesi günü Kanada'nın Montreal şehrinde hayata gözlerini yumdu.



14 çocuklu bir ailenin 8'inci çocuğu olarak dünyaya gelen Daniel Dion'un gırtlak, dil ve beyin kanseri olduğu açıklandı.



Dion'un, Kanada'nın Quebec eyaletinde ailesinin piyano barında kardeşleriyle sahne aldığı öğrenildi.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un eşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene Angelil, geçen Perşembe günü hayatını kaybetmişti.



Kariyeri boyunca 25 albüme imza atan Dion, yaklaşık 630 milyon dolarla en çok kazanan şarkıcılar arasında yer alıyor.

Dion, 1999 yılında, 'Titanic' filminin soundtrack'i olarak kullanılan 'My Heart Will Go On' şarkısıyla iki Grammy Ödülü'ne değer görülmüştü.