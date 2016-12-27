Yılın Son Haftası Burçları Neler Bekliyor?



Ani kararlar almamaları gereken, özellikle işleriyle ilgili konularda, geçmişte yaptıkları hataları tekrar etmemeleri gereken enerjilerle karşı karşıyalar. Bu 10 gün boyunca iş değişiklikleri; yeni teklifler ve beklemedikleri problemleri yaşamalarına sebebiyet verebilir. Özel yaşamlarında her şey netliğe kavuşacak. Bu hafta yılbaşına girerken kafalarındaki soru işaretlerinin kalkmasıyla rahat bir nefes alacaklar. Tavsiyem kalplerinin seslerine kulak vererek hareket etsinler.İşleriyle ilgili konularda baskılarla karşı karşıya kalabilirler, haksız eleştirilerin muhatabı olabilirler. Yaptıkları işin doğruluğundan eminlerse bu eleştirilere kulaklarını tıkasınlar ve kendi çizdikleri yolda ilerlesinler. Yeni başlangıçlar, kalıcı ilişkiler ve iş ilişkileri yılbaşına damgasını vuracak. Özel yaşamlarında sabırlı davranmaları gereken, pişman olacakları tepkiler vermemeleri gereken etkiler söz konusu. Bu hafta boyunca duygusal patlamalara dikkat diyoruz.Sonlar ve başlangıçlar özel yaşamlarıyla ilgili suların durulmaya başladığı enerjileri doğru kullanıp aleyhlerine gelişen pek çok şeyleri lehlerine döndürebilecekleri bilinciyle susmanın erdemini ortaya koysunlar, özel yaşamlarında bir şeylerin yoluna girmesini istiyorlarsa. İş ve eğitim hayatlarında ise kimseyle tartışmamaları gereken bir süreç karşılıyor onları, tartışmalar bitişlere, krizlere ve finansal anlamda zarara uğramalarına neden olabilir. Onları bu anlamda gökyüzü uyarıyor.Bugünden itibaren aşk hayatlarında sorunlar azalmaya başlıyor, kalplerinden geçenleri sözlerine yansıtmalılar, gururlarını bir tarafa bırakmaları gereken etkilerle karşı karşıyalar. Başkalarının söylemleriyle hareket etmemeleri aşkı gurura mağlup etmeden, aşk enerjisi hayatlarında yükselirken doğru değerlendirsinler. Aşk hayatlarında yoluna giren her şey yaşamlarının tümüne yansıyacak. Aile büyükleriyle ilgili problemler yaşanabilir.Bu hafta başkalarından kaynaklı problemler, gecikmeler ve baskılarla uğraşmak durumunda kalacaklar. Tavsiyem fırsatlara çevirebilecekleri enerjiye duygularını karıştırmadan profesyonel düşünerek yaklaşsınlar. Çünkü pek çok kişi art niyetli yaklaşımlarda bulunup onları hırpalamak isteyecek, zekalarını kullanarak tepkilerini zamanında ortaya koyarlarsa başarılı olurlar. Özel yaşamlarında aileleri ve aşk hayatlarındaki insanlarla karşı karşıya kalabilirler. Özellikle evli aslanlar bu hafta dengeleri sağlamakta zorlanabilir. Yeni yılda mücadele edecekleri ama kazanacakları etkilerle karşı karşıyalar. Emeklerinin karşılığını almak için doğru zamanda doğru adım atmak onların 2017'de şifresi olacak.Sağlıkla ilgili konularda hassasiyet yaşayabilirler, bunun için dikkatli davransınlar. Tempolarının yükselmesine bağlı sağlık problemlerini önemsemezlerse yılın ilk haftasını sağlık sorunlarıyla geçirebilirler. Özel yaşamlarıyla ilgili konularda ettiklerini biçecekleri enerjiler söz konusu. Emek verdilerse karşılığını alacaklar. Yaptıklarıyla sınanacakları bu hafta haklıyken haksız duruma düşmemek için kelimeleri seçerek kullanmaları gerekli. Finansal konularda ise arkadaşlık ilişkilerine dikkat etsinler.Bu hafta boyunca özellikle duygusal patlamalar, öfke patlamaları olabilir. Fakat gördükleri yanlışın karşısında sessiz kalmadan yanlışların iyileştirilebilir olacağına inanıyorlarsa tepkilerini seslerini yükseltmeden ortaya koymalılar. Aksi taktirde yanlışlara dur demezlerse iş hayatlarında sadece kendilerini değil bulundukları ortamı etkileyecek olaylarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durum özel yaşamlarında da gerginliklere neden olsun istemiyorlarsa, iş hayatlarında yaşadıklarını eşlerine yansıtmamaya dikkat etsinler.Bu hafta gökyüzü özellikle işleriyle ilgili konular, eğitimle ilgili konularda biraz daha anlayışlı ve empati yaparak hareket etmeleri konusunda uyarıcı etkilere sahip. Aksi taktirde kendilerini düşünüp sorumluluk taşıdıkları insanların haklarına sahip çıkmaz bir tutum sergilerlerse beklemedik tepkilerle iş hayatlarında yolunda giden pek çok şeyi krize sokabilirler. Gizli ve açık düşmanlıkların sözlü saldırıların muhatabı olabilirler. Özel yaşamlarında da bu hafta sürpriz enerjilerle karşı karşıyalar. Sürprizlerin iyi anlamda gelişebilmesi için kalplerinde hissetmedikleri hiçbir şeyi, kıskançlık ve şüphe ile karşı tarafa yansıtmamaları çok önemli. Çünkü kıskançlık duyguları çok yükselecek bu süreçte. Sevdiklerine sahip olamamak veya başkalarının etkisinde kalarak yapacakları kıskançlıklar, beklenmedik tepkilere ve krizlere neden olabilir.Gökyüzü bu hafta işleriyle ilgili konularda profesyonel düşünmeleri gerektiğini işaret ediyor. İş değişikliğinden; ani kararlar vermekten, alım satımlardan ya da yerleşimle ilgili değişikliklerin olduğu yatırımlardan uzak dursunlar. Merkür, mesleki konularda gizliliğe önem vermeleri ve ayrıntıları gözden geçirip hareket etmeleri konusunda uyarıcı. Özellikle geçtiğimiz ay kaybettikleri, maddi olarak zarar gördükleri konuların tekrarını yaşamak istemiyorlarsa bilmedikleri işlere yönelmekten iş değişikliğine gitmekten uzak dursunlar. Özel yaşamlarında, geçmişte yaşanan olaylar tekrar gündeme gelebilir. Geçmişte yaptıkları hataları hafta boyu tekrar etmekten uzak dursunlar. Aksi halde sahip oldukları o güzel aşkı kendi yanlışlarından dolayı zedeleyebilir, istenmeyen ayrılıklarla karşı karşıya kalabilirler.Bu hafta geçmişten gelen işlerin tamamlanması gereken etkenler söz konusu. Yeni bir iş almak istiyorlarsa ellerindeki işi bitirmeden adım atmasınlar. Perşembe gününe kadar iş hayatlarında devlet daireleriyle ilgili sıkıntı yaşamamak için başkalarının idaresinde olan işlerine müdahale edip kontrolcü davransınlar. Özel hayatlarında ise geri dönüşler var. Kalp kırıklıkları, başkalarının sebep olduğu ayrılıklar yaşadılarsa Merkür'ün geri hareketi aşk hayatlarına heyecan katıp aşkın küllerinden yeniden doğmasını sağlayabilir. Fakat yeni bir ilişkiye adım atarken istekleri de duyguları da açıkça ifade etsinler.Kendilerini zor duruma sokacak kelimelerden, işleriyle ilgili yanlış anlaşılabilecek yorumlardan uzak dursunlar. Özellikle heyecanları yükselirken bu heyecan egolarına yansıyabilir ve iş hayatında şimşekleri üzerlerine çekebilecekleri olaylara neden olabilir. Hukuki olarak sorun yaşamak istemiyorlarsa öfkeden ve egolu sözlerden uzak dursunlar. Aile ve özel hayatlarında ise sulh var. Yaşanan gerginlikler uzlaşmayla dengeye oturacak. Geçmişte zarar gördükleri maddi konuları toparlamaya başlayacaklar. İşle ilgili konularda Çarşamba gününden itibaren şans onlardan yana. İş değişikliği ve yeni başlangıçlar için harekete geçebilirler.Başkalarıyla tartışmalar beklenmeyen zararları getirebilir. İtibarlarını zedeleyebilecek durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Sessizliğinizi korumalı ve yanlış anlaşılabilecek durumlara hafta boyunca meydan vermemelisiniz. Ön planda olmaya çalışırken zarar görebileceğiniz ve strese bağlı sağlık sorunları yaşayabileceğiniz etkenler söz konusu. Aynı dili konuşamayacağınız insanlarla uzlaşmaya çalışmak zarara uğramanıza sebebiyet verebilir. Özel yaşamınızda gizliliğe önem vermeli; ilişkinizde hata yaptıysanız geç olmadan özür dilemeli ve yılbaşına aşkla girmeyi denemelisiniz.