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Yılbaşında Neden Kırmızı İç Çamaşır Giyilir?

Yılbaşı akşamı kırmızı iç çamaşırı giyilmesi bayanlar arasında bir gelenektir. Peki, neden kırmızı iç çamaşır giyiyoruz?

Yılbaşında Neden Kırmızı İç Çamaşır Giyilir?

Yılbaşı akşamı kırmızı iç çamaşırı giyilmesi bayanlar arasında bir gelenektir. Peki, neden kırmızı iç çamaşır giyiyoruz?

16 Aralık 2014 Salı 22:08
Yılbaşında Neden Kırmızı İç Çamaşır Giyilir?
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Yılbaşında Neden Kırmızı İç Çamaşır Giyilir?

Yılbaşı akşamı kırmızı iç çamaşırı giyilmesi bayanlar arasında bir gelenektir. Peki, neden kırmızı iç çamaşır giyiyoruz?

Kırmızı rengi seven kadınların neşeli ve hayat dolu oldukları söylenir.

Genelde çabuk öfkelenseler de heyecanlandırmak kolay ve keyifliymiş.

Ayrıca azimli oldukları da bir gerçek deniyor.

Aşkın ve şehvetin rengi olan kırmızı renkteki iç çamaşırı giyenlerin bir sene süreyle aşkta şanslı olacaklarına inanılır.

Yılbaşı gecesi saat 00:00'a bir kaç dakika kala kırmızı iç çamaşırının giyilmesi gerekiyor. Yalnız sakın pantolon üzerine giymeyi düşünmeyin, uğrsuzluk olduğu düşünülüyor.

Bazı kişiler kırmızı iç çamaşır giymeyi piyango bileti ile eş değer tutuyor.

Yeni yıl, yeni başlangıçlar olarak düşünüldüğünde, kırmızı iç çamaşırının da şans getireceğine, mal, mülk, servet sahibi olunacağına hatta ikramiye çıkacağına inanılması ya da umut edilmesi doğal karşılanmalı.

Ayrıca kırmızı iç çamaşırı giyenlerin cesur ve atik oldukları yönünde de bir inanış var.

Sonuçta bu bir inanç sistemidir. Tamamen kişilerin kendi inançları doğrultusundaki davranışlarıdır. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 22:09
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