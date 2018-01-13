Yedi yaşından önce sanal dünyayla tanıştırmayın!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, akıllı telefonlardan tablete pek çok cihaz yaşamın vazgeçilmezi haline geldi. Fakat çocukların teknolojik ürünlerle yedi yaşından önce tanışması bazı sakıncalar yaratabilir. Bu konuyu Memorial Antalya Lara Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Ali Satılmış’a danıştık ve merak ettiklerimizi sorduk…

1-Ebeveynler teknolojiyi eğlenme değil bilgiye ulaşma aracı olarak kullanırlarsa, çocukları için doğru birer rol model olup, çocuğa bilgi edinmek anlamında yol göstermiş olurlar.

2-Çocukların ulaşabileceği siteler ebeveynleri tarafından sınırlandırılmalı.

3-Teknoloji bağımlısı haline gelmemesi için çocuklarınızın teknolojik aletler kullanımını sınırlamalısınız.

4-Anne, baba ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek adına özel zaman ayrılmalı.

5-Teknolojik cihazlar kullanılmadan da keyifli vakit geçirilebileceği çocuklara gösterilmeli.

Yaşa göre ekran başında olma süresi

0-3 yaş çocuklar olabildiğince ekrandan uzak tutulmalıdır.

3-6 yaş çocuklar günlük toplam süre 20-30 dakika

6-9 yaş çocuklar günlük toplam süre 40-50 dakika

9-12 yaş çocuklar günlük toplam süre 60-70 dakika

12 yaş üzeri çocuklar günlük toplam süre 120 dakika ekrana bakabilir.

Yedi yaştan önce sanal oyunlara hayır!

Sanal oyunlarla tanışma yaşı yedi olmalıdır. İnternet kullanımı, ilkokul yaşında aile denetiminde şifre kullanılarak öğretilebilir. Haberleşme ve güvenlik problemi olmadığı sürece cep telefonu lise çağlarına kadar alınmamalıdır. Sosyal medya hesaplarının açılmasına 16 yaşından önce izin verilmemelidir.