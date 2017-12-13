Yastık Kılıfını Yıllarca Değiştirmedi! Kadının Gözlerinden Çıkanlar...

Çin’de Xu isimli kadın, iki yıldır gözleriyle ilgili problem yaşıyordu. Uzun süre kaşınan, kırmızı gözlerle gezdikten sonra doktora gitmeye karar verdi. Doktorlar manzarayı görünce şaşırdı çünkü kadının her bir gözünde 100 taneye yakın mayt adı verilen eklem bacaklı canlılar yaşıyordu.

5 SENEDİR YASTIĞINI DEĞİŞTİRMEMİŞ

Çin’in Hubei şehrinde gerçekleşen olayda, kadının gözlerinin bu hale gelmesine sebep olan şey ise daha da şaşırtıcıydı.

Kadın 2012 yılından bu yana, yani yaklaşık 5 senedir aynı yastık kılıfını kullanıyordu.

GÖZLERİNİ AÇAMADI!

Gözlerindeki rahatsız edici hisse artık alıştığını söyleyen kadın senelerce bu durumu önemsememiş. Ancak iki hafta önce gözleri o kadar şişmiş ki artık onları açamaz duruma gelmiş ve hastaneye gitmeye karar vermiş. Durumun 5 senedir aynı yastıkla yatmasından kaynaklanabileceğinin aklına bile gelmediğini söylüyor.