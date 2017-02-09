Yaşaması Mucize Denilen Çocuk Yıldız Oldu!



Doğuştan ağır kalp hastalığı nedeniyle "yaşamaz" denilen ve ilk ameliyatını 3 günlükken olan Mete Sürer, önce hastalığını yendi, ardından da dans yarışmalarında 5'i birincilik olmak üzere 7 madalya kazandı.Dünyaya gözlerini açar açmaz ağır bir yükü omuzlayan Mete Sürer, doğumsal kalp hastalığı nedeniyle ilk ameliyatını 3 günlükken oldu. Ardından zorlu tedavi sürecini başarıyla atlatan Sürer, büyük ölçüde sağlığına kavuştu.Sağlıklı bir çocuk gibi okuluna giden, oyun oynayan Sürer, ayrıca merak saldığı dans sporlarında 5 birincilik olmak üzere 7 madalya kazandı. Şimdi 13 yaşında olan ve ortaokula giden Sürer, sağlıklı ve başarılı bir hayat sürüyor.Sürer ailesi de hem zorlu bir tedavi sürecinden sonra çocuklarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor hem de dans konusunda elde ettiği başarılarla gururlanıyor.Mete Sürer, hastalığı dolayısıyla yaşadıklarını yaşı küçük olduğu için hatırlamadığını ancak ailesinin bu durumdan çok etkilendiğini gördüğünü söyledi.Sosyal aktiviteleri çok sevdiğini belirten Sürer, "Küçük yaştan beri dans ediyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. İlk başta tango yaptım. Şimdi daha çok hip hop yapıyorum. Dans kursuna gidiyorum. Yarışmalara katılıyorum. 7 madalyam var. Ayrıca gitar çalmayı da çok seviyorum. Bundan sonra da yarışmalara katılmaya devam edeceğim. Bunları yaparken hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Normal çocuklar nasılsa ben de öyleyim" dedi.Anne Dilek Sürer de oğlunun hastalığını öğrendiklerinde şok olduklarını anlattı.Hastalığı ilk duyduğunda bayıldığını dile getiren Sürer, "Çok büyük bir yıkım oldu. Çok zor bir süreç geçirdik. Hala hastaneye gittiğimde aynı duyguları yaşıyorum. İlk başta doktorlar yaşamasının zor olduğunu, gelişmesinin iki ay geriden geleceğini söylediler. Çok şükür o günleri atlattık. Bir tek anjiyo kaldı. Yakında onu olacak. Korkmuyor bundan. Çok aktif bir çocuk zaten. Gitar çalıyor, dans ediyor. Sağlıklı bir çocuk gibi yaşıyor" diye konuştu.Sürer'in tedavisini gerçekleştiren Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ise ilk teşhisin yenidoğan döneminde konulduğunu dile getirdi.Hastalığın nadir görüldüğünü ifade eden Ömeroğlu, "Küçük hastamızda, akciğerine kirli kanı götürüp temizlendikten sonra vücuda geri götüren damarın kapağı yoktu. Bu yaşamla bağdaşır bir durum değil. Çünkü kan temizlenip akciğere gidemiyor ve vücuda dönemiyorsa yaşam mümkün değil. Hemen teşhis konuldu. Operasyon oldu. O zamandan bu yana çok güzel, aktif bir yaşam sürüyor. Çok önemli bir hastalıktan kurtuldu. Büyük oranda sorun çözüldü. Ufak bir sıkıntı var. Onu takip ediyoruz. Yaşamını sağlıklı şekilde sürdürebiliyor" ifadesini kullandı.