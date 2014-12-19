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Yaşam Süresi 6 Yıl Uzadı

Dünya genelinde ömür,

Yaşam Süresi 6 Yıl Uzadı

Dünya genelinde ömür,

19 Aralık 2014 Cuma 21:22
Yaşam Süresi 6 Yıl Uzadı
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Yaşam Süresi 6 Yıl Uzadı


Dünya genelinde ömür, 1990'dan bu yana ortalama 6 yıl uzadı. Zengin ülkelerde ömür, bazı kanser türleri ve kalp-damar hastalıklarından ölümlerin azalmasıyla uzadı. Yoksul ülkelerde yeni doğan ölümleri, çocuklarda ishal ve solunum yolları hastalıkları geriledi. Türkiye'de geçen yıl başlıca ölüm nedeni kalp-damar hastalıkları oldu.

Dünya genelinde yaşam süresi 1990'da 65,5 iken 2013'te 71,5'e uzadı. Sonuçları İngiliz "The Lancet" dergisinde yayımlanan, 188 ülkeden gelen verilere dayalı araştırma, erkeklerin ömrünün bu süre zarfında ortalama 5,8, kadınlarınkinin 6,6 uzadığını gösterdi.

Gelişmekte olan Nepal, Ruanda, Etiyopya, Nijer ve İran gibi ülkelerde ortalama yaşam süresinin 12 yıldan fazla uzadığı ancak AIDS nedeniyle Güney Afrika, Botswana ve Namibya'da ömrün 5 yıl kısaldığı belirlendi.

Bilim adamları, zengin ülkelerde ömrün bazı kanser türleri ve kalp-damar hastalıklarından ölümlerin azalması sayesinde, yoksul ülkelerde ise ömrün, yeni doğan ölümlerinin azalması, çocuklarda ishal ve solunum yolları hastalıklarındaki gerilemeyle uzadığı vurgulandı.

Araştırmaya imza atanlardan Dr. Christopher Murray, birçok hastalık ve yaralanma konusunda büyük gelişmeler kaydedildiğini ancak çok daha iyisinin yapılabileceğine ve yapılması gerektiğine dikkati çekti.

İshal, kızamık, verem, AIDS, sıtma gibi hastalıklarla ortak mücadele ve bunların önlenmesine daha fazla para harcanması sayesinde yaşam süresinin uzadığını belirten Murray, uyuşturucuya bağlı hastalıklar, siroz, diyabet ve böbrek yetmezliği konusunda ise çabaların yetersiz kaldığını ifade etti.

TÜRKİYE’DEKİ BAŞLICA ÖLÜM NEDENİ

Araştırmaya göre, Türkiye'de geçen yıl başlıca ölüm nedeni kalp-damar hastalıkları oldu. En fazla can alan kalp-damar hastalıklarını felç ve akciğer kanseri izledi. Ölüm nedenlerinin 4. sırasında konjenital (doğuştan gelen) hastalıklar yer aldı.

Bunları kronik bronşit ve trafik kazalarından ölüm izledi. Yenidoğan ölümleri, diyabet, alt solunum yolu enfeksiyonları ve mide kanserinden ölümler de geçen yıl Türkiye'deki ölüm nedenleri arasında yer aldı. 

Son Güncelleme: 19.12.2014 21:24
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Yaşam Süresi 6 Yıl Uzadı
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