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Yarın gece Kadir Gecesi...

10 Haziran 2018 Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece (yarın) Kur'an'da ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz.

Yarın gece Kadir Gecesi...

10 Haziran 2018 Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece (yarın) Kur'an'da ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz.

09 Haziran 2018 Cumartesi 23:37
Yarın gece Kadir Gecesi...

Yarın gece Kadir Gecesi... Din İşleri Başkanı  Atalay mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atalay mesajında şöyle dedi:

10 Haziran 2018 Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece (yarın) Kur'an'da ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz.

Kadir Gecesi; insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, Müslümanlar için bir hayat rehberi olan Kur'an-ı Kerimin indiği gecenin adıdır. Adalet, huzur ve güvenin bütün evrene yayıldığı bu gece, yapılan duaların kabul edildiği, tövbelerin karşılık bulduğu, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi içerisinde yer alan çok kıymetli bir gecedir.

Bu geceyi Yüce Rabbimiz Kur’an’ı Kerimde; “"Muhakkak ki biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana haber veren oldu mu? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” şeklinde tanımlamaktadır. Başka bir ayeti kerimede ise; “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine doğru giden dosdoğru bir yola götürecektir." buyrularak, insanları dosdoğru yola, kurtuluşa ulaştıracak ilkelerin Kur'an-ı Kerimde olduğuna dikkat çekilmektedir.

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Peygamber Efendimiz, “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” diyerek dua etmemizi öğütlemektedir. Sevgili Peygamberimizin öğrettiği bu duayı, bizler de Kadir Gecesinin feyiz ve bereketinden faydalanmak maksadıyla bol bol tekrar edelim. İnananlar olarak bu geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak, okuduğumuz ayetlerin anlamları üzerinde tefekkür ederek, onu hayatımıza rehber etme ahdimizi ve azmimizi yenileyerek, namaz kılarak, Peygamberimize sık sık salât ve selâm getirerek, tövbe ve dua ederek geçirmeliyiz.

Dünyanın çeşitli yerlerinde eza ve cefa gören, evini, yurdunu terk etmeye mecbur kalan milyonlarca insanın varlığını da unutmamalıyız. Dini, dili, ırkı, ülkesi ne olursa olsun bütün insanlık olarak unutmamalıyız ki; cesetleri dağlarda, çöllerde, denizlerde kaybolan, sahillere vuran, savaş ve zulüm nedeniyle mülteci durumuna düşen mağdurların her birisinin sorumluluğu, bu vicdanları sızlatan durum olumlu yönde değişmediği sürece, tek tek hepimize aittir.

Bizim için son derece kıymetli olan Ramazan Ayı’nın içerisindeyiz. Kadir Gecesi gibi mübarek bir gecedeyiz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. İnananlar olarak, mülteciler ve zor durumda olan diğer insanlar konusunda daha duyarlı olmalı, Ramazan Ayı’nın ve Bayramın maneviyatına uygun bir şekilde onlara sahip çıkmalıyız.

Bu duygularla bütün İslam Aleminin ve halkımızın Kadir Gecesini kutlar, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, mazlumların çığlıklarının dinmesine, İnsanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.

Ülke genelinde tüm camilerimizde Kadir Gecesi programları yapılacaktır. Hz. Ebubekir Camii’nde 21:00’de başlayacak Kadir Gecesi programı BRT’den canlı verilecektir.”

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