Yarın gece Kadir Gecesi... Din İşleri Başkanı Atalay mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atalay mesajında şöyle dedi:



10 Haziran 2018 Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece (yarın) Kur'an'da ‘bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz.



Kadir Gecesi; insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, Müslümanlar için bir hayat rehberi olan Kur'an-ı Kerimin indiği gecenin adıdır. Adalet, huzur ve güvenin bütün evrene yayıldığı bu gece, yapılan duaların kabul edildiği, tövbelerin karşılık bulduğu, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi içerisinde yer alan çok kıymetli bir gecedir.



Bu geceyi Yüce Rabbimiz Kur’an’ı Kerimde; “"Muhakkak ki biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana haber veren oldu mu? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” şeklinde tanımlamaktadır. Başka bir ayeti kerimede ise; “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik. Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf içine daldıracak ve onları kendine doğru giden dosdoğru bir yola götürecektir." buyrularak, insanları dosdoğru yola, kurtuluşa ulaştıracak ilkelerin Kur'an-ı Kerimde olduğuna dikkat çekilmektedir.



