Yağ Aldırma Ameliyatı Yüzünden Canından Oldu

YAĞ ALDIRMA AMELİYATI YÜZÜNDEN CANINDAN OLDU36 yaşındaki kadın liposuction yaptırmak için Kolombiya'ya gitti. Ameliyattan önce eşini arayıp çok korktuğunu söyleyen kadın hayatını kaybetti.Amerika'da yaşayan Diana Alvarez, asıl memleketi olan Kolombiya'nın Medellin şehrine liposuction operasyonu için gitti. Eşi Dario Chavarro'nun iddiasına göre 36 yaşındaki kadın kliniğe gittiğinde 5 bin dolara (18 bin 384 lira) göğüs estetiği de yaptırması için ikna edildi.5 saatlik operasyondan önce eşini arayan Diana'nın son sözleri "çok korkuyorum" oldu. Daily Mail'in haberine göre uyanır uyanmaz kardiyak arrest geçiren kadın, yakındaki bir klinikte hayatını kaybetti.Acılı eşi Dario, baştan savma yapılan estetik operasyonlara karşı bir kampanya başlattı.5Peki liposuctionın ne gibi tehlikeleri var?Yanlış bir şekilde yapıldığında liposuction ölümcül sonuçlar doğurabilir.Sıvı enjekte edilip geri çekildiği için sıvı seviyelerindeki değişiklik Diana'da olduğu gibi kalp problemlerine yol açabilir. Operasyonun yapıldığı yere bağlı olarak iç organlardan birinin delinme riski olabilir.Bazı baştan savma operasyonlarda yağ embolisi görülüyor. Yumuşayan yağ parçaları damarlara girerek sıkışıp kalıyor ve oradan ciğerlere veya beyne gidebiliyor.