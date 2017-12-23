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Vücut Isısını Yükselten Besinler...

Vücut Isısını Yükselten Besinler...

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:51
Vücut Isısını Yükselten Besinler...
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, kış ayları için vücut ısısını yüksek tutmaya yönelik beslenme önerilerini paylaştı.

Havalar soğumaya başladıkça değişen kıyafetler gibi yemek tercihlerimiz de değişiyor. Isınmak amacıyla seçtiğimiz yiyecekler doğru mu yoksa yanlış mı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Şan, kış ayları için vücut ısısını yüksek tutmaya yönelik beslenme önerilerini paylaştı.

Özellikle havaların soğumasıyla tatlı veya karbonhidrattan zengin yiyeceklere eğilimimiz artar. Oysa ki bunlar kan şekerimizde ani yükselmelere neden olacağından çabuk acıkma ve sürekli bir şeyler yeme isteğini artırır.

Çabuk yorulma ve uyku hali yaratır. Sadece anlık kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Tatlı ve hamur işleri yerine bu ürünleri tüketerek hem enerjinizi yükseltebilir hem de vücut ısınızı artırabilirsiniz.

Kök sebzeler: Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da vücut ısısını artırır.

Tarçın: Tarçın kan şekeri düzeyini dengede tutar. Lif içeriği yüksek olan tarçın vücut ısısını artırır, tatlı isteğini azaltır. Toz olarak süt, yoğurt gibi besinlerde, çubuk tarçını suya ya da çaylara ekleyebilirsiniz.

Taze zencefil: Bağışıklığı güçlendiren zencefil vücut ısısını artıran besinlerin başında gelir.

Zerdeçal: İçindeki kurkumin etken maddesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanserojen olmasının yanı sıra vücut ısımızı yükseltir.

Havlıcan: Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. 1 bardak sıcak suya, ıhlamura veya yeşil çaya yaklaşık 1 çay kaşığı havlıcanı ince kıyıp, 5 dakika bekletip, tüketebiliriz.

Karabiber: Karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sistemimizi uyararak ısı üretimini artırır.

Acıbiber: İçerisindeki kapsaisin metabolizma hızını, dolayısıyla vücut ısısını artırır.

Ihlamur: Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur, terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır.

Demirden zengin besinler: Demir ve mineral eksikliğinin neden olduğu anemi sorunu olanlar daha fazla üşür. Kırmızı et, pekmez, siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demiri zengin besinler kansızlık sorununa fayda sağlayarak ısınmamızı artırır. Her gün 2 çorba kaşığı pekmez (kan şekeri ile ilgili sorunumuz yoksa), 2 yemek kaşığı siyah kuru üzüm ve günde bir kez 120-150 gram kırmızı et tüketimi faydalı olacaktır.

Yeşil çay: İçerisindeki kateşinler sayesinde güçlü antioksidant olan yeşil çayı günde 3 fincan içerek hem metabolizma hızımızı hem vücut ısımızı artırmış oluruz. Poşet kullanırsak sıcak suda 1 dakika; demleme şeklinde yapacaksak, kaynayan suda 5 dakika demlenmesi yeterli olur.

Son Güncelleme: 23.12.2017 16:13
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