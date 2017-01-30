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30 Ocak 2017 Pazartesi 16:13

Uykusuzluk Sorunu Yaşayanları 1 Dakikada Uyutan Teknik!

Uykusuzluk Sorunu Yaşayanları 1 Dakikada Uyutan Teknik!
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Uykusuzluk Sorunu Yaşayanları 1 Dakikada Uyutan Teknik!

Gözleriniz açık bir şekilde çaresizce uyumaya çalışırsınız. Ne yaparsanız yapın yorgun hissetmez ve uykuya dalamazsınız.

Birçok kişi geceyi böyle geçiriyor. Ne denerlerse denesinler uykuya kolayca dalamıyorlar.

Uykuya dalmak için telefonunuz veya tabletinizle oynuyor ancak yine de uyumak istemiyorsanız başka çözüm ne olabilir?

Aynı sorunu yaşayanlar için “4-7-8 tekniği” isminde bir yöntem var.

Tekniği kullananlar sonuçta gayet memnun kaldıklarını söylüyorlar.

TEKNİK
Aslında çok basit.

4 saniyeliğine burnunuzla soluk alın ve dışarıya vermeyin. 7 saniye boyunca nefesinizi tutun. Sonra 8 saniye boyunca da ağzınızla dışarıya nefesinizi verin. Bunu üç kez tekrar edin.

Tekniğin beyne kimyasal etkisi oluyor ve kalp atış hızınızı yavaşlatarak uyuyakalmanızı sağlıyor.

Çoğu kişi ilk denemelerinde başarı elde ettiklerini söylüyorlar.

Teknik, yoga sırasında kullanılan tekniklere çok benziyor. Asya’da ise yüzyıllardır uyuyakalmak için kullanılan bir yöntem. Ancak Avrupa’da pek fazla bilinmiyor. Tekniğin en büyük destekçilerinden biri de Harvard’da okumuş olan Dr. Andrew Weil.

Dr. Weil konu üzerine yazdığı bir makalede stresli veya gergin insanların farkında olmadan düzgünce nefes alamadıklarını söylüyor. Hatta bu kişiler üstünkörü bir şekilde nefes alıp veriyorlarmış ve en kötüsü de bunun farkında bile değillermiş.

Dört saniyeliğine burnunuzla soluk almak ve dışarıya vermemek beyninize daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor. Nefesinizi yedi saniye boyunca tutunca ise içinize çektiğiniz hava ve dolayısıyla oksijen kan akışınızı etkiliyor. Sekiz saniye boyunca da ağzınızla nefes vermek karaciğerlerinizdeki karbondioksiti dışarıya atmanızı sağlıyor.

Teknik kısacası kalp atış hızınızı düşürürken kan dolaşımındaki oksijen seviyesini artırıyor. Hatta rahatlamanın etkisiyle daha enerjik uyanabiliyorsunuz.

Dr. Andrew Weil, uyku sorunu yaşayanların bu tekniği günde iki kez kullanmalarını öneriyor.


 
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