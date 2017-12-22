Uyku bedenin ve zihnin dinlenmesi için gereken en önemli şeydir. Ancak bazı anlar olur uykumuzun gelmemesi gerekir. Uyku kaçırmak için neler yapılabilir, uyku kaçıran şeyler nelerdir? işte uykusuz kalmak için yapılabilecek şeyler…

Bağışıklık sistemi ve vücudun sağlıklı bir şekilde işleyişi için uyku önemli bir yere sahiptir. Özellikle öğrencilerin sınav dönemlerinde veya gece geç saatlere kadar çalışmak için uyku kaçıran şeylere ihtiyaç duyulmaktadır. Sizde uyku kaçıran şeyler nelerdir sorusunun cevaplarını merak ediyorsanız sizler için araştırıp bir araya getirdiğimiz önerilere göz atabilirsiniz.



1- Uyku kaçırmak için en çok bilinen ve uygulanan yöntem kahve tüketmektir. Kahvenin her çeşidi uyku kaçırmak için size yardımcı olacaktır.

2- Çay, kola, gazlı içecekler ve enerji içecekleri de uykuyu açar ve enerji verir.

3- Elma, içerisinde doğal şeker bulunan bir meyvedir ve bu da uykunuzun açar ve kan şekerinizin dengelenmesini sağlar.

4- Erik, kayısı, şeftali, kiraz gibi meyveler de uyku açmaya yarar. Hatta bu meyvelerin kafaine oranla 10 kat daha fazla uyku açtığı kanıtlanmıştır.

5- Uyku açan yiyeceklerden biri de çikolatadır. Enerji vererek uyanık kalmanızı sağlar.

6- Yeşil çayı demleyip içmek de iyi bir uyku açıcıdır. Yeşil çay zihni açar ve uykunun gelmesini engeller.

7- 1 bardak süt ve 1 bardak portakal suyu 15 dakika içinde içmek uykunun açılmasına fayda sağlar. Bu iki sıvının uyumsuzluğundan dolayı mide sindirim sırasında daha fazla çalışır ve uykusuzluk yaratır.

8- Sakız çiğneyerek çene kaslarınızı aktif tutmanız uykuyu kaçıracaktır.

9- Bulunduğunuz ortamın sık sık havalandırın ve serin tutun. Sıcak ve havasızlık yorgun düşüp uykunuzun gelmesini sağlar.

10- Ellerinizi ve yüzünüzü soğuk suyla yıkamak uykunun açılmasına yardım eder. Ense bölgesine ve saç diplerine buz kalıplarıyla hafif masaj yapmak da zihninizi açarak uykunuzu kaçırır.

11- Düzenli aralıklarla ayağa kalkıp esneme, gerinme hareketleri yapmak uykunuzun kaçmasına iyi gelebilir.

12- Aydınlık ve ferah bir ortamda oturmak veya çalışmak uykunun gelmesine engel olur.

13- Hareketli müzikler dinleyerek enerjinizi yükseltmek uykunuzun kaçmasını sağlar.

Uyku kaçıran yiyecekler

"Uyku sağlıklı yaşam için şart. 6 ila 8 saatlik iyi bir uyku sadece gözlerinizin parlamasına, cildinizin gerilmesine zihninizin açılmasına neden olmaz aynı zamanda sizi 3 yaş genç gösterir" diyen uzmanlar, uyku kaçıran yiyecekleri sıralayıp bunlardan sakınılmasını istedi.

İşte o besinler:

Baharatlar: Sarımsak, acı biber ve öteki baharatlar mide yanması yapabilir.

Büyük porsiyon: Çok yemeğin sindirimi saatler sürer. Bu nedenle akşam değil öğlen yemeklerinde büyük porsiyon tercih edilmeli.

Gaz depoları: Fasulye, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi gaz yapan sebzeler akşamları tüketilmemeli.

Hız ayarı: Lokmalar birbiri ardına hızlı bir şekilde yutulmamalı, bu sırada mideye bolca hava dolar. Bu da şişkinlik yapar.

Alkol: Önce uyuşturur ancak sonra uyku düzenini tamamen bozar.

Kahve: Kafein vücutta 12 saat boyunca kalır. Uyku sorununuz varsa çay, çikolata, kola ve öteki kafein içeren içeceklerden uzak durmalısınız.