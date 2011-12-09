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Üniversitedeki saldırının sebebi bir Kıbrıslı Türk’ün adaylığıymış

Güney Kıbrıs’taki “Lefkoşa Üniversitesi”nde geçtiğimiz Salı akşamı öğrenci konseyi üyelerinin belirlen

Üniversitedeki saldırının sebebi bir Kıbrıslı Türk’ün adaylığıymış

Güney Kıbrıs’taki “Lefkoşa Üniversitesi”nde geçtiğimiz Salı akşamı öğrenci konseyi üyelerinin belirlen

09 Aralık 2011 Cuma 12:06
Üniversitedeki saldırının sebebi bir Kıbrıslı Türk’ün adaylığıymış
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Güney Kıbrıs’taki “Lefkoşa Üniversitesi”nde geçtiğimiz Salı akşamı öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim yapılırken, maskeli kişilerin salonu basarak öğrencilere saldırması; Rum basınının gündeminden düşmüyor...

Güney Kıbrıs’taki “Lefkoşa Üniversitesi”nde geçtiğimiz Salı akşamı öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi içim seçim yapılırken, maskeli kişilerin salonu basarak öğrencilere saldırması; Rum basınının gündeminden düşmüyor... Simerini gazetesi, “Kıbrıslı Türkün Adaylığı Onları Rahatsız Etti” başlıklı haberinde, geçtiğimiz Salı akşamı üniversitede meydana gelen olaylara değinerek, “saldırganların öfkesini tetikleyen şeyin bir Kıbrıslı Türk öğrencinin adaylığını koyması olduğunun göründüğünü” ileri sürdü.

Rum polisinin, üniversitedeki olayla ilgili olarak, dün yedi kişiyi daha zanlı olarak mahkemeye sevk ettiğini yazan gazete, RMMO’da görev yapmakta olan 26 yaşındaki bir teğmenin hali hazırda gözaltında tutulmakta olduğunu anımsattı. Bahse konu şahsın evinde, siyah bir kukuleta, aşırı milliyetçi Hrisi Avgi (Altın Şafak) örgütüne ait çok miktarda gazete ve aşırı sağ-faşist ELAM örgütüne ait broşürler tespit edildiğini kaydeden gazete, bahse konu subayın, geçtiğimiz Haziran ayında Başkanlık konutu önünde gerçekleştirilen hükümet karşıtı etkinliklerde de tutuklandığını ve tasarrufunda bıçak bulunduğunu belirtti.

ELAM’DAN POLİSE TEPKİ Rum tarafında, ırkçı saldırılarla adından söz ettiren bununla birlikte geçtiğimiz Mayıs ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen genel seçimler öncesinde partileşen aşırı sağ-faşist “Ulusal Halk Cephesi” (ELAM) ise açıklamasında, Rum Polisi Basın Sözcüsü Mihalis Katsunotos’un açıklamasına tepki gösterdi. Katsunotos’un, polis tarafından yakalanan ve sekiz gün süreyle gözaltına alınan RMMO subayının evinde tespit edilen ELAM’a ait broşürlerin; suç unsuru olduklarını belirtmesi gerektiği kanaatinde olduğuna dair bir açıklama yaptığını belirten ELAM, “meşru bir siyasi partinin broşürlerinin ne zamandan beridir cezai suç veya suç unsuru teşkil ettikleri” sorusunu sordu.

SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ARABA BULUNDU Üniversitede gerçekleşen olayların akabinde, saldırganların binip kaçtığı arabanın tespit edildiğini yazan gazete, seçim sandıklarını da alıp kaçan maskeli faillerin tespit edilmesi için arabadan DNA örnekleri alındığını ekledi. Öte yandan Alithia gazetesi ise haberinde, RMMO subayının tutuklanmasını sekiz kişinin daha izlediğini ve şu an Rum polisinin elinde, olayla ilgili olarak dokuz kişinin bulunduğunu belirtti.

Gazete, basından çıkan haberlere dayanarak, olayların sebebinin bir Kıbrıslı Türk’ün adaylığı olduğunu iddia etti. Fileleftheros ise “Sekiz Şüpheli, Hepsi de ELAM Üyesi” başlıklı haberinde, üniversitede çıkan olaylarla ilgili olarak zanlı olarak addedilen ve şu ana kadar tutuklananların hepsinin; Rum polisine göre ELAM üyeleri olduklarını yazdı. Rum polisi çevrelerine dayanarak, bunun Rum polisinin araştırmalarından ortaya çıkıyor göründüğünü kaydeden gazete, ELAM’ın suçlamaları kabul etmediğini ekledi.

RUM SAVUNMA BAKANLIĞI DA OLAYLARI KINADI Üniversitede çıkan olayla ilgili zanlılar arasında bir RMMO subayının da bulunmasından ötürü, Rum Savunma Bakanlığında endişe hüküm sürdüğünü yazan gazete, Bakanlığın, açıklamasında “yakın zaman üniversitede meydana gelenler gibi faşist davranışları kınadığını” belirtti. Savunma Bakanlığı, açıklamasında, zanlılar arasında bir RMMO subayının bulunmasını kabul edilemez olarak nitelerken, RMMO’nun konuyla baş edilmesi için tüm hukuki süreçleri titizlikle takip edeceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 09.12.2011 12:06
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGüneyÜniversitesiRMMOLefkoşeMaskeli
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