Üniversite Kapıları

Kırıkkale

Bildiriye imza atan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlileri Kemal İnal ve Betül Yarar’ın okuldaki odalarının kapısına çarpı işareti konuldu, “Üniversitemizde istemiyoruz. Gazi İletişim Ülkücüleri” yazısı asıldı.

İnal, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kapısına çarpı işareti koyan kişilerin öğrencileri olduğunu belirterek, “Ağlayacak durumdayım. Bu notu asanlar benim öğrencilerim, ben bunların neleriyle ilgilendim. Örgütün hiçbir eylemini onaylayan biri

değilim. Kürt ve Türklerin bir arada, yan yana yaşamasını savunan biriyim” açıklamasını yaptı. Dekan Prof. Dr. Zakir Avşar da

“Olay üniversitemize yakışmadı. Şiddetin hiçbir türlüsünü onaylamam mümkün değil. İnsanlar görüşlerini açıklayabilirler. Suç varsa eğer adli ve idari soruşturma yapacak makamlar da bellidir” dedi.

Konya

ÜNİVERSİTE KAPILARI

‘BU Suça Ortak Olmayacağız’ adlı bildiriye imza atan akademisyenler, kendi üniversitelerinde de hedef oldu. Kırıkkale, Selçuk ve Gazi Üniversitelerinde bildiriyi imzalayan bazı akademisyenlerin oda kapılarına çarpı işareti konuldu, “Bu hocaları okulda istemiyoruz” gibi yazılar yazıldı.







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