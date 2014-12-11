Ümit Hansel Defnedilecek

ÜMİT HANSEL'İN CENAZE TARİHİ BELLİ OLDU.



Bugün sabahleyin Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki işyerinde ölü bulunan ülkemizin tanınmış işadamlarından Ümit Hansel'in cenazesi yarın 12/12/2014 Cuma günü öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek. Ölümüyle başta sevenleri olmak üzere tüm Kıbrıs'ı yasa boğan Ümit Hansel çevresinde oldukça sevilen bir kişiliğe sahipti. Kıbrıs Manşet olarak , Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in de sevip saydığı bir ağabeyi olan Ümit Hansel'in ölümü sebebiyle bizler de müteessir olduğumuz belirtir yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.