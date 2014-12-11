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Ümit Hansel Defnedilecek

Bugün sabahleyin Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki işyerinde ölü bulunan ülkemizin tanınmış işadamlarından Ümit Hansel'in cenazesi.

Ümit Hansel Defnedilecek

Bugün sabahleyin Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki işyerinde ölü bulunan ülkemizin tanınmış işadamlarından Ümit Hansel'in cenazesi.

11 Aralık 2014 Perşembe 16:12
Ümit Hansel Defnedilecek
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 ÜMİT HANSEL'İN CENAZE TARİHİ BELLİ OLDU.

Bugün sabahleyin Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki işyerinde ölü bulunan ülkemizin tanınmış işadamlarından Ümit Hansel'in cenazesi yarın 12/12/2014 Cuma günü öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek. Ölümüyle başta sevenleri olmak üzere tüm Kıbrıs'ı yasa boğan Ümit Hansel çevresinde oldukça sevilen bir kişiliğe sahipti. Kıbrıs Manşet olarak , Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir'in de sevip saydığı bir ağabeyi olan Ümit Hansel'in ölümü sebebiyle bizler de müteessir olduğumuz belirtir yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 11.12.2014 16:19
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aynur gökbörü 2014-12-11 21:40:14

Allahın rahmeti üzerinde mekanı cennet olsun

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