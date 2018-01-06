banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Odah Teminata Bağlandı
Odah Teminata Bağlandı
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Cezaevine Gönderildi
Cezaevine Gönderildi
banner256

Uçakta Akılalmaz Taciz!

Kendi eşinin yanında...

Uçakta Akılalmaz Taciz!

Kendi eşinin yanında...

06 Ocak 2018 Cumartesi 01:31
Uçakta Akılalmaz Taciz!
banner238

Las Vegas Detroit seferi yapmakta olan Spirit Airlines uçağında bir yolcu, yanındaki koltukta uyuyan kadını tacizden tutuklandı.

34 yaşındaki Prabhu Ramamoorthy bir gece uçuşu sırasında yan koltuğunda oturmakta olan kadını uyurken taciz ettiği gerekçesiyle havalimanına inişte tutuklandı.

Habere göre, ABDde geçici bir vize ile yaşamakta olan Hint vatandaşı Ramaamoorthy 3 Ocakta Las Vegastan kalkıp Detroite iniş yapan uçakta yanında oturmakta olan 22 yaşındaki kadını  kendi eşi de diğer yanında oturmaktayken  taciz etti.

Taciz kurbanı kadın güvenlik güçlerine, uyandığında pantalonu ve gömleğinin düğmelerinin açık olduğunu ve adamın ellerinin pantalonunun içinde olduğunu söyledi.

Federal Savcı Amanda Jawad, Ramamoorthynin kurban uyandığında tacize son verdiğini ve kadının uçuş görevlilerine olayı bildirdiğini ve resmi şikayette bulunduğunu aktardı. Uçuş görevlileri kadını uçağın arka kısmında tutarak kendisine yeni bir koltuk önerdi ve tacizle suçlanan Ramamoorthy Michiganda havalimanına inişte tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Estetik bağımlısı Rodrigo Alves’in, estetiksiz hali ortaya çıktı!
Estetik bağımlısı Rodrigo Alves’in, estetiksiz hali ortaya çıktı!
Altı Aylık Hamile Olduğuna İnandıramıyor
Altı Aylık Hamile Olduğuna İnandıramıyor
Piyango Parasını Bankaya Yatırdı, Aylık Faizi Sizi Şok Edecek
Piyango Parasını Bankaya Yatırdı, Aylık Faizi Sizi Şok Edecek

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim