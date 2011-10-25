Uçaklarımız Türkiye üzerinde uçsun, gemilerimiz Türkiye limanlarına yaklaşabilsin

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Efthimios Flurencu, arzularının; uçaklarının Türkiye üzerinde uçması, gemilerinin de Türkiye limanlarına yaklaşabilmesi olduğunu söyledi.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Efthimios Flurencu, arzularının; uçaklarının Türkiye üzerinde uçması, gemilerinin de Türkiye limanlarına yaklaşabilmesi olduğunu söyledi.

Simerini gazetesine göre Flurencu, Rum uçaklarının Türkiye üzerinde uçmasının yasak olması konusunda Rum hükümetinin uygulamalarının ne olduğuna ilişkin bir soruya karşılık, temel tezlerinin, Rum uçaklarının Türkiye hava sahasında uçması için tüm sınırlamaların kaldırılması yönünde olduğunu belirtti.

Flurencu ayrıca, Rum gemilerinin Türkiye limanlarına yaklaşabilmesi yönündeki arzularını da dile getirdi.