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Tütünsüz Dünya Günü Kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” Sürüşü

TÜTÜNSÜZ DÜNYA GÜNÜ KAPSAMINDA LEFKOŞA’DA “VELESPEED” SÜRÜŞÜ 

Tütünsüz Dünya Günü Kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” Sürüşü

TÜTÜNSÜZ DÜNYA GÜNÜ KAPSAMINDA LEFKOŞA’DA “VELESPEED” SÜRÜŞÜ 

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:47
Tütünsüz Dünya Günü Kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” Sürüşü

TÜTÜNSÜZ DÜNYA GÜNÜ KAPSAMINDA LEFKOŞA’DA “VELESPEED” SÜRÜŞÜ 

BESİM: “HER YIL 7 MİLYON İNSAN SİGARA KULLANIMI YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR”



 Sağlık Bakanlığı’nın organize ettiği “Tütünsüz Dünya Günü” etkinliği kapsamında Lefkoşa’da “Velespeed” sürüşü düzenlendi.  

Etkinliğe Sağlık Bakanı Filiz Besim ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı. “Dumansız Hava Platformu” üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. 

LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Besim ve Harmancı etkinlikte konuşma yaptı.



BESİM

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, 31 Mayıs’ın Dünya Tütünden Arınma ve Farkındalık Günü olduğunu belirterek, bugün dünya üzerindeki en büyük salgın olarak “sigara kullanımının” kabul edildiğini söyledi.

Besim, her yıl 7 milyon insanın sigara kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini kaydetti.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Lefkoşa’da, ülkenin ilk “Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed” kurulduğunu belirterek, bunu “Lefkoşa’da bir devrin başlangıcı” olarak nitelendirdi.

Velespeed Lefkoşa’nın başkente sağlık, dinamizm ve daha az egzoz getireceğini vurgulayan Harmancı, “Bisikletin bir taşıt olduğu yeniden hatırlanacak. En önemlisi de bu” dedi.

 


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Son Güncelleme: 02.06.2018 16:53
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