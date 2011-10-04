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"Türkler havlar ama ısırmaz"

Simerini gazetesi, Rum Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin raporunu ‘’Türkler Havlar Ama Isırmaz”....

"Türkler havlar ama ısırmaz"

Simerini gazetesi, Rum Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin raporunu ‘’Türkler Havlar Ama Isırmaz”....

04 Ekim 2011 Salı 08:24
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Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Simerini gazetesi, Rum Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin raporunu ‘’Türkler Havlar Ama Isırmaz” başlığıyla verdi

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Simerini gazetesi, Rum Stratejik Araştırmalar Merkezinin “Türkiye-Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki Güç Dengeleri” başlıklı raporunu ‘’Türkler, Havlar Ama Isırmaz” başlığıyla verdi.

Güney Kıbrıs’ta bulunan Rum Stratejik Araştırmalar Merkezi'nce hazırlanan raporda, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki en büyük askerî güç olmadığı, Mısır, İran ve Suriye’nin çeşitli alanlarda Türkiye’den üstün bulunduğu” iddia edildi. Raporda, Türkiye’nin asker, tank, savaş uçağı ve savaş gemisi sayısının, Yunanistan’dan fazla olduğu ancak, sayısal oranların bir Türk-Yunan çatışmasında ‘’Tek başına Türkiye lehine sonuç veremeyeceği” yorumu yapıldı.

Araştırmada, İran’ın asker sayısının 523 bin, Türkiye’nin 510 bin, Mısır’ın 468 bin olduğu; Yunanistan’ın 139 bin kişi ile 7’nci sırada yer aldığı belirtildi. Türkiye’nin 4 bin 563 tankına karşılık Suriye’nin 4 bin 950 tankı, Yunanistan’ın ise 1590 tankı var. Savaş uçağı sayısı açısından da Suriye’nin 565, Mısır’ın 555, İsrail’in 460 uçağı bulunuyor. Türkiye’nin 426, Yunanistan’ın ise 303 uçağı var. Araştırmada donanma konusunda Türkiye’nin bütün Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerinden üstün olduğu da vurgulandı.

Son Güncelleme: 04.10.2011 08:24
Anahtar Kelimeler:
RumSimeriniStratejikAraştırmalar
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