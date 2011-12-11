Türkiye’nin üyelik sürecine olumlu ajanda

Londra ve Stockholm’ün; “olumlu ajandanın” 27 üye ülke tarafından onaylanması ve Türkiye’nin üyelik sürecine, süreci destekleyen paralel bir prosedür getirilmesi ile Güney Kıbrıs’ın, 2009 yılında tek yanlı olarak dondurduğu müzakere başlıklarının gelecekte peyderpey açılması konusunda AB’ye karşı siyasi taahhütte bulunduğu görüşünde oldukları bildirildi.

İNGİLTERE VE İSVEÇ’E GÖRE GÜNEY KIBRIS AB’YE KARŞI SİYASİ TAAHHÜTTE BULUNDU

Londra ve Stockholm’ün; “olumlu ajandanın” 27 üye ülke tarafından onaylanması ve Türkiye’nin üyelik sürecine, süreci destekleyen paralel bir prosedür getirilmesi ile Güney Kıbrıs’ın, 2009 yılında tek yanlı olarak dondurduğu müzakere başlıklarının gelecekte peyderpey açılması konusunda AB’ye karşı siyasi taahhütte bulunduğu görüşünde oldukları bildirildi. Fileleftheros; “6 Türk Başlığının Açılması Konusunda İngiltere - İsveç İpoteği... Flaş: Bildt’ten Lefkoşa’ya Doğrudan Ticaret ve Sondajlar Konusunda Çifte Tehdit” başlığıyla verdiği Brüksel çıkışlı haberinde, yabancı bir diplomatik kaynağın bu gazeteye söylediklerine yer verdi.

Habere göre kaynak; “İngiltere ve İsveç, Kıbrıs Cumhuriyeti de dâhil bütün üye ülkelerin, imzaladıkları karar metni aracılığıyla, Türkiye’nin üyelik sürecini ‘Müzakere Çerçevesi ve Konsey’in ilgili kararı uyarınca desteklemeyi siyasi açıdan taahhüt ettiklerine inanıyor” dedi.

Aynı kaynak, İngiliz ve İsveçlilerin; “olumlu ajandanın” onaylanmasının özelliğini, Güney Kıbrıs’ın ilk kez, kendi imzası ile, Türkiye’nin üyelik sürecini ilgili kararlara göre desteklemek zorunda olduğu ve oybirliğiyle uzlaşılmış çerçeve dışında, Türkiye’nin 6 müzakere başlığının buzdolabında tutulması da dâhil, tek yanlı herhangi bir hareketin Güney Kıbrıs’ın atmış olduğu imzaya tamamen aykırı olduğu şeklinde okuduklarına işaret etti.

Gazete, Türkiye’nin Rum tarafınca tek yanlı olarak dondurulmuş 6 müzakere başlığının buzdolabından çıkartılmasının, Rum yönetiminin başlıklara uyguladığı vetoyu kaldırmaya rıza göstermesi şartına bağlı olduğunu yazdı, özetle şunları ekledi: “Ancak Hristofyas hükümeti, böyle bir şeyi tartışmaya bile niyetli görünmüyor ve Lefkoşa’daki temsilciler de bunu teyit ediyor. Her halükârda İngiliz ve İsveçlilerin hedefi bellidir ve olumlu ajanda, 27’lerin onayı ile artık Türkiye’nin üyelik sürecinin can simididir.”

İSVEÇLİ BAKANDAN AĞIR SALDIRI...

“İsveç Dışişleri Bakanı’nın Tehdit Resitali” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise, edindiği bilgilere dayanarak, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt’in geçen Pazartesi günü Genel Konular Konseyi çerçevesinde Güney Kıbrıs’a ağır saldırıda bulunduğunu ve diğer şeyler yanında, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü dayatmakla tehdit ettiğini yazdı. Gazeteye göre “saldırı”, Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin konuştuğu ve konsey kararlarına Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik “tehditlerinin” eklenmesinde ısrar ettiği sırada gerçekleşti.

Gazete, Markulli konuşurken müdahale eden Carl Bildt’in iki “tehditte” bulunduğunu savundu, şunları yazdı: “ 1- Karar metnine ‘Türk tehditleri’ ifadesi yazılırsa, o zaman AB’nin Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonlarına son verilmesi yönündeki, yerine getirilmemiş yükümlülüğü olarak Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün uygulanması da yazılmalı... 2- Kararlara, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesindeki sondajların iki toplumun çıkarına olacağı da kaydedilmeli.

Teyit edilmiş bilgilere göre Bildt’in bu görüşleri, tartışmanın yönünü değiştirmeyi başaramadı çünkü Markulli, İsveçli bakanın istediği gibi tetikleyici bir diyaloğa girmedi. Markulli, karara ‘Türkiye’nin tehditleri’ ifadesinin girmesi tezinde ısrar ederek Bildt’i daha da öfkelendirdi. Nihayetinde karar metni uzlaşıyla; Türk tehditlerini önemli ölçüde resmeden ancak doğrudan ifade etmeyen ve dolayısıyla kınamayan şekilde onaylandı.” (ŞA/SEL)