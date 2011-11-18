Türkiye’nin gerginliği sürdürüp yeni oldu bittiler dayatmaya çalıştığı iddia edildi

Türkiye’nin tatbikatlar icra ederek ve savaş gemilerini bölgede tutarak, “gerilimi sürdürüp yeni oldubittiler dayatmaya çalıştığı”, bu tavrıyla KKTC’yi siyasi açıdan yükseltmeye çalıştığı iddia edildi.

MARKULLİ “TÜRKİYE CEVABINI ALACAK” DİYOR, ANCAK RUM YÖNETİMİNİN ELİNDE ETKİN HUKUKİ SİLAH YOK MISIR’A HRİSTOFYAS’TAN MEMORANDUM... LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI TEKNİK HEYET EŞLİĞİNDE GÜNEY’E GİDİYOR

Türkiye’nin tatbikatlar icra ederek ve savaş gemilerini bölgede tutarak, “gerilimi sürdürüp yeni oldubittiler dayatmaya çalıştığı”, bu tavrıyla KKTC’yi siyasi açıdan yükseltmeye çalıştığı iddia edildi. Rum Dışişleri Bakanlığı personeli, BM Güvenlik Konseyi’ne ve Lahey Adalet Divanı’na başvurma ihtimallerini araştırırken, Markulli “Türkiye yakında cevabını alacak” iddiasında bulundu, ancak Rum yönetiminin elinde Türkiye’ye karşı etkin hukuki silah olmadığı, tek çaresinin siyasi baskı olduğu vurgulandı. Fileleftheros; “Gerilim Yaratıyorlar...

Limasol Açıkları ve Omorfo’nun (Güzelyurt) Kuzeyinde Türk Tatbikatları” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Türkiye’nin dün; biri Limasol’un 30 deniz mili açığında, 12’nci parsel yakınlarında, biri de Antalya ile Güzelyurt arasındaki deniz bölgesinde (arama kurtarma nitelikli) olmak üzere iki küçük çaplı tatbikat icra ettiğini yazdı. Gazete, bu tavrı ile bölgede “gerginliği sürdürüp yeni oldubittiler dayatma çabalarını sürdürdüğünü” iddia ettiği Türkiye’nin Gazimağusa Limanı’nı deniz üssüne çevirdiğini, savaş gemilerini sürekli olarak bölgede tuttuğunu, sürekli tatbikatlar yaparak; “ipi germeye niyetli ve kararlı olduğunu gösterdiğini” savundu.

Gazete, Türkiye’nin bu tavrıyla, KKTC’yi siyasi açıdan yükseltmeyi hedeflediği ve bu çerçevede dost ülkelere yönelik açılımlar yapıldığı, eylemlerinin de (bölgedeki askeri varlığını artırması ve tatbikatlar icra etmesi) bu planları için şart olduğu yorumunda bulundu. Gazete, Kıbrıs Türk basınını kaynak göstererek okurlarına; Türk Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türk Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) Genel Müdür Vekili Gürdal Öztaş ve Shell şirketi yetkililerinin 26 Kasım’da KKTC’ye gelmelerinin beklendiğini aktardı. Shell’in, KKTC’nin TPAO ile deniz bölgesinde doğal zenginlik aramaları yapma anlaşması hususunda Türkiye tarafından değerlendirileceğini de yazan gazete, “bu bilgiler doğruysa Kıbrıs Cumhuriyeti için olumsuz bir gelişme olacak” vurgusunu yaptı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, Kıbrıs Türk basınındaki haberleri yorumlaması istendiğinde, “Bunlar ciddi şekilde incelenecek. Konuyla ilgili daha çok bilgi edinmeye çalışacağız. Haberlerden, halen tamamlanmayan anlaşmaların; Türkiye’nin güneyinde, kıta sahanlığıyla ilgili olduğu anlaşılıyor. Bu araştırma sondajlarının tam olarak hangi bölgelerle ilgili olacağını görmemiz lazım” dedi.

MARKULLİ: “TÜRKİYE’YE KARŞI TEDBİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ” Aynı gazete; “Dışişleri Bakanı... Türkiye’ye Karşı Tedbirler Üzerinde Çalışıyoruz... Ankara Cevabını Alacak” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin dün “Türkiye tahrikleri için Avrupa Komisyonu’ndan cevabını alacak, AB Konseyi’nin Aralık zirvesi kararlarında da cevabını alacak” iddiasında bulunduğunu yazdı. Gazeteye göre, “Türkiye’nin, münhasır ekonomik bölgemizdeki egemenlik haklarımızla ilgili gayrı meşru faaliyetlerini tırmandırması halinde yapacağımız siyasi ve hukuki girişimleri ciddiyetle araştırıyoruz” diyen Markulli, bu nedenle Türkiye’nin gerek KKTC’yle gerek yabancı şirketlerle yaptığı anlaşmaları çok yakından takip ettiklerini ve “daha ileri girişimler için gereken bütün hukuki tavsiyeleri aldıklarını” söyledi.

Bu girişimlerin neler olduğu sorusuna karşılık, “bu aşamada kartlarımızı açmamamız daha iyi” yanıtını veren Markulli, komşu ülkelerle diyaloglarının çok iyi gittiğini, son ziyaretinden sonra Mısır’la yaptıkları münhasır ekonomik bölge sınırlarını belirleme anlaşmasının geçerliliğinin netleştirilip teyit edildiğini anlattı. Markulli, “Dost ülke Mısır açısından hiçbir kuşku yoktur ve müzakerelerimizi diğer bir önemli anlaşma olan, 2006 yılında imzaladığımız ve halen onaylanmamış olan ‘Müşterek İstifade’ anlaşmasının tamamlanması yönünde ilerletiyoruz” ifadesini kullandı, şunları da ekledi:

MISIR’A HRİSTOFYAS’TAN MEMORANDUM “Ziyaretim sırasında yaptığım Mısır Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Mısır Cumhurbaşkanı vekili ile görüşmemde, Başkan Dimitris Hristofyas’ın; enerji ve deniz konularında yapısal bir diyalog üzerinde anlaşma memorandumunu ilettim, çok olumlu karşılandı.” Haravgi; “Hakaret ve AB’nin İçişlerine Kabul Edilemez Müdahale... Dışişleri Bakanı Türkiye’nin Aralık Ayındaki AB Konseyi Kararlarında Cevabını Alacağını Hatırlattı” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’nin, Türk yetkililerin Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığına ilişkin sözlerini “hakaret” ve “AB’nin içişlerine müdahale” olarak niteledi. Habere göre, Türkiye’nin Avrupa Komisyonu’ndan cevabını AB Konseyi zirvesinin Aralık ayı kararlarından da alacağını savunan Markulli, “Görüştüğü Avrupalı mevkidaşlarının, Türkiye’nin bu tavrına çok eleştirel yaklaştıklarını” da söyledi. Markulli, Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin dünkü toplantısında, bakanlığının 2012 bütçesini sunarken; sözde Rum “MEB”indeki “egemenlik” haklarının korunması, Türkiye’nin tavrının şikayet edilmesi ve AB dönem başkanlığı öncelikleri ve önemiyle ilgili faaliyetlerini de anlattı.

LÜBNAN DIŞİŞLERİ BAKANI TEKNİK HEYET EŞLİĞİNDE GÜNEY’E GİDİYOR Markulli, Lübnan’la “MEB sınırlarının belirlenmesi” diyaloglarına da değindi ve şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde, Lübnan Dışişleri Bakanı’nı konuk edeceğiz. Kendisine kalabalık bir teknik adam heyeti eşlik edecek. Lübnanlı mevkidaşımla ikili görüşmeler yapacağım, teknik heyetle de bizim heyetimiz görüşecek ve Lübnan’ın anlaşmamızla ilgili ortaya koyduğu konular ve Lübnan ile İsrail arasındaki münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesine ilişkin özel konulara bakacağız.

Yine, bizim için çok önemli olan müşterek istifade gibi, gelecekteki işbirliğimize ilişkin konuları da ele alacağız.” Gazete, diğer bakanlıkların 2012 bütçelerinde ortalama yüzde 3,68 oranında azalma varken Dışişleri Bakanlığı bütçesinin AB dönem başkanlığı nedeniyle geçen yıla göre biraz artmış olduğunu yazdı. Habere göre, yeni bütçede bakanlık bünyesinde Enerji Araştırma ve Deniz Meseleleri Sivil Planlaması isimli yeni bir müdürlük ihdas edilmesi öngörülüyor. Bu müdürlüğün yetki ve faaliyet alanlarının, sözde Rum “münhasır ekonomik bölgesiyle (MEB) ilgili konular ile Arama - Kurtarma Anlaşmaları, komşu ülkelerle MEB sınırlarını belirleme ve müşterek istifade anlaşmaları olacağı da kaydedildi.

RUM YÖNETİMİNİN ELİNDE ETKİN HUKUKİ SİLAH YOK Öte yandan Alithia; “Kıbrıs’ın Kuzeyi’ndeki Tahrikleri Beklerken” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki faaliyetlerini elinde etkin hukuki silahlar olmadan beklediğini ve gerilimi Uluslararası Hukuk’u ihlal edecek noktaya kadar götürmemesi umuduyla beklediğini vurguladı. Rum Dışişleri Bakanı’nın dün meclise, bakanlığına bağlı birimlerin BM Güvenlik Konseyi’ne hatta Lahey Adalet Divanı’na başvurma olasılığını incelediği bilgisini verdiğini yazan gazete, özetle şunları ekledi: “Ancak bakanlıktaki herkes, gerçekte Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki kurumsallaştırılmamış münhasır ekonomik bölgeyi ihlal etmesi halinde uluslararası hukuka başvurma imkanının neredeyse hiç olmadığını da, Türkiye’nin Deniz Hukuku’na taraf olmadığını da, Lahey Adalet Divanı’nın yargı yetkisini kabul etmediğini de çok iyi biliyor.

Ancak hükümetin, haklarımızı savunmak için elinde bulunan tek şey, siyasi baskıdır ve bütün çabalarını bu istikamete yönlendiriyor. Türkiye, güney sahillerinde arama yapmak için Shell şirketiyle anlaştı (TPAO aracılığıyla) ve ilgili anlaşma Girne’de imzalanacak. Araştırma sondajlarının yapılacağı açıklanan bölge Antalya, Kıbrıs’ın Kuzeyi ve Türk münhasır ekonomik bölgesi içerisindedir. Ancak bu bölgenin sınırları belirlenmemiştir ve Türk MEB’inin sınırları da sahte devletle değil sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ile belirlenebilir.

Shell-TPAO anlaşmasının imzalanması için Girne’nin seçilmesi hiç de iyimser mesaj vermiyor. Doğalgaz konusunun, ciddi kriz halini alan iç boyutları da var. DİSİ Başkan Vekili Averof Neofitu, önceki akşam bir TV kanalında; hükümetin, danışmanlık hizmeti almak için atadığı 5 kişilik akil adam arasında, yakın geçmişe kadar Shell şirketinin çıkarlarına hizmet eden ve Ticaret Bakanı’nın danışmanlığını yapan Kelok şirketinin eski başteknisyeni olan bir kişi de bulunduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı’nın bu kişiyi, bakanlığa hizmet etmemekle suçlamak zorunda kalmıştı. Neofitu aynı zamanda, Kıbrıs MEB’inde ikinci tur imtiyaz hakkı dağıtımının üç yıl geciktiğine de dikkat çekti.” Simerini; “Türkiye’nin Hareketlerini İzliyoruz” başlıklı haberinde, Markulli’nin; Shell şirketi ile Antalya’da doğalgaz aramaları yapma konusunda anlaştığı yolundaki bilgiler de dahil Türkiye’nin bütün hareketlerini yakından izlediklerini, Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde de MEB konularından sorumlu bir “Enerji Araştırma ve Deniz Meseleleri Sivil Planlaması Müdürlüğü” oluşturulduğu açıklamalarına yer verdi.