Türkiye de Tehdit Altında (Bugün Düşüyor)

İstasyonun bugün taşıdığı zehirli atıklarla birlikte Dünya’ya düşebileceği belirtiliyor. Çin'den yapılan son açıklamada düşen uzay istasyonun gezegenimize bir hasar vermeyeceği iddia edildi.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA

2013 yılından bu yana herhangi bir astronotun görev yapmadığı Tiangong-1 (Cennet Sarayı-1), isimli uzay aracı kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor. Çin'in 2011 yılında yörüngeye fırlattığı istasyonun bugün gezegenimize düşmesi bekleniyor. Çin Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada düşen uzay istasyonunun bir hasara yol açmasını beklemediklerini açıkladı.

"Cennet Sarayı-1" adlı uzay istasyonunun, riskli bölgede bulunan Türkiye'de yerleşim yerine rastlaması halinde, can ve mal varlığına zarar verebileceği belirtiliyor.

Çin uzay istasyonu Tiangong-1'le ilgili olarak İtalya'dan halka uyarılar geldi. İşte halka korunmaları için yapılan 5 maddelik uyarı...

1- Düşen parçaların binaların çökmesine neden olma ihtimali düşük, bu nedenle kapalı binalar açık alanlardan daha güvenli sayılırlar. Pencerelerden ve camlı kapılardansa uzak durulması tavsiye edilir.

2- Parçalar binaların çatısına düşerse, çatıda ve hemen altındaki katlarda delinmeye yol açarak hasar yaratabilir. Bu nedenle binaların alt katlarının daha güvenli olduğu söylenebilir.

3- Olası bir çarpma durumunda binaların içinde yapısal açıdan en güvenli yerler, yığma binalar için alt katlardaki tonozların altı, taşıyıcı duvarlardaki kapı boşlukları; betonarme yapılarda ise kolonların ve duvarların yakınlarıdır.

4- Küçük parçaların Dünya'ya çarpmadan önce görülme ihtimali düşüktür.

5- Büyük ebattaki bazı parçaların sağlam kalması ve hidrazin maddesi içermesi mümkün. Genel olarak, düşen parçaları görenlerin bunlara dokunmaması, en 20 metre uzakta durması ve ilgili yetkililere haber vermesi tavsiye edilir.

1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.

1979'da ise NASA)'nınkontrolünü neredeyse tamamen kaybettiği 77 tonluk uzay istasyonu Skylab da hızla yeryüzüne düşüşe geçmiş, büyük parçalardan bazıları Batı Avustralya'ya düşmüştü.