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Türkiye 2012 yılında Kıbrıs’ın deniz bölgesinde sondaja başlıyor

Türkiye’nin 2012 yılında “Kıbrıs’ın deniz bölgesinde” sondaja başlayacağı; bu durumun, Ankara

Türkiye 2012 yılında Kıbrıs’ın deniz bölgesinde sondaja başlıyor

Türkiye’nin 2012 yılında “Kıbrıs’ın deniz bölgesinde” sondaja başlayacağı; bu durumun, Ankara

01 Kasım 2011 Salı 10:42
Türkiye 2012 yılında Kıbrıs’ın deniz bölgesinde sondaja başlıyor
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TÜRKİYE’NİN SONDAJA BAŞLAYACAĞI, BUNUN ANKARA’NIN GERİLİMİ TIRMANDIRMA ISRARINI TEYİT ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Türkiye’nin 2012 yılında “Kıbrıs’ın deniz bölgesinde” sondaja başlayacağı; bu durumun, Ankara’nın gerilimi tırmandırma ısrarını teyit ettiği iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, “2012 Yılı İçerisinde Türk Araştırmaları... Ankara İlerlemekte Kararlı, Dikkat Kıbrıs’ın Batısında” başlıklarıyla verdiği haberinde, bazı bilgilere dayanarak, Türkiye’nin yılsonuna kadar, Piri Reis ve kiraladığı Norveç gemisinin yaptığı araştırmaların sonuçlarına ilişkin tam bir görüntüye sahip olacağını yazdı.

Ankara’nın dikkatini Kıbrıs’ın batısına; yani hak talep ettiği Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz bölgesine çevirdiğinin açık olduğunu iddia eden gazete, bu arada Türkiye’nin tatbikatlarla askeri düzeyde kışkırtmalarına devam ettiğini savundu.

Son Güncelleme: 01.11.2011 10:42
Anahtar Kelimeler:
SondajKıbrısTürkiyeAnkara2012Deniz
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